Итоги конкурса «Врач года-2023» подвели в Беларуси

Новости Беларуси. В основе работы – профессионализм, доброта, внимание и сопереживание. Победителей конкурса «Врач года» назвали в Минске. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню медицинских работников. Врач-педиатр, терапевт, хирург, акушер-гинеколог, врач общей практики – названы лучшие медики страны за 2023 год.

Конкурсный отбор проходил поэтапно: на региональном, областном и республиканском уровнях. Выбрать лучших – задача не из легких, ведь в Беларуси на благо пациентов трудятся 55 тысяч врачей. И все же каждый год удается выбрать и отметить тех, кто без остатка отдается любимой работе, настоящих профессионалов своего дела.

Дмитрий Падуто, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи, начальник управления специализированной помощи: Мы должны всех тех специалистов, которые живут медициной... В медицине нельзя быть случайным человеком, в ней только можно жить. Признание этой жизни в медицине – это то немного спасибо, которое можно сказать доктору.

Конкурс «Врач года» проходит в нашей стране уже 16 лет. Это своего рода медицинская олимпиада. Престижное звание в этом году получили Игорь Лазарчик, Лидия Козлова, Павел Черноглаз, Татьяна Яруцкая и Анна Куцая. У каждого своя сфера деятельности, но есть и вечные постулаты, на которых крепко стоит сегодняшняя медицина.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы:

Великий русский врач, меценат, филантроп, немец по происхождению Федор Петрович Гааз сказал великие слова: спешите делать добро… С многоточием. Этот постулат не ушел в небытие в начале 19 века. Он существует и актуален сейчас.

Коллектив медицинских работников в нашей стране впечатляющий: насчитывается более 48 тысяч практикующих врачей, 125 тысяч – средний медицинский персонал. И каждый вносит свою лепту в развитие здравоохранения республики, стоит на защите жизни и здоровья наших граждан.