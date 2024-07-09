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Песня, которая цепляет – как дебютировал белорусский бойз-бэнд Harizma?

09 июля 2024 12:10
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Костюкевич, участник бойз-бэнда Harizma.

Александр Стасевич, ведущий:
Группе нет еще и года, но вы уже успели выступить на двух мероприятиях во Дворце Республики, на двух концертах. Чем так зацепили организаторов?

Юрий Царев, ведущий:
Это самой харизмой?

Песня, которая цепляет – как дебютировал белорусский бойз-бэнд Harizma?-1

Никита Костюкевич, участник бойз-бэнда Harizma:
Конечно, этой самой харизмой. В общем-то, тут название, материал музыкальный, который мы предлагаем. Потому что начинали мы, как ни странно, с той самой песни, которая была в мюзикле в нашем Молодежном театре эстрады «Бриолин». Песня называется «Антибиотик от любви», автор текста Владислава Артюковская, композитор Александр Сухарев. Мы дебютировали с этой песней непосредственно. Она очень интересная по тексту: антибиотик от любви, где мне его найти? То есть это такие интересные определенные слова, которые цепляют сразу. Эта песня, которую сразу взяли в концерт. Мы открытие сезона выступали в Молодежном театре эстрады, и во Дворце Республики тоже с этой песней ко Дню матери был концерт большой.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # общество # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Никита Костюкевич

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