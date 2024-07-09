В перечень обязательных прививок для детей и подростков добавят три новых пункта

Обновленный национальный календарь прививок начнет действовать в Беларуси с начала 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новации будут направлены на профилактику инфекционных заболеваний у детей и подростков. В перечень обязательных прививок добавят три новых пункта. Все вакцины прошли необходимые испытания, доказавшие их эффективность и безопасность для пациентов. Некоторые прививки ранее были доступны только на платной основе. После нововведений их будут делать бесплатно.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Во-первых, это расширение контингента, в котором будет проводиться вакцинация против пневмококковой инфекции. Планируется, что вакцинация против пневмококковой инфекции будет осуществляться всем детям соответствующего возраста. Следующая позиция – против ВПЧ-инфекции. Определено, что это будут девочки в возрасте 11 лет. Следующая позиция – дополнительная вакцинация против коклюшной инфекции детям в возрасте 6 лет.

Сегодня в национальном календаре прививок 12 позиций. Против инфекций белорусов прививают бесплатно в определенном возрасте и по медицинским показаниям. Охват вакцинацией среди детей в нашей стране составляет более 97 %.