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В перечень обязательных прививок для детей и подростков добавят три новых пункта

09 июля 2024 11:01
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Обновленный национальный календарь прививок начнет действовать в Беларуси с начала 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перечень обязательных прививок для детей и подростков добавят три новых пункта-1

Новации будут направлены на профилактику инфекционных заболеваний у детей и подростков. В перечень обязательных прививок добавят три новых пункта. Все вакцины прошли необходимые испытания, доказавшие их эффективность и безопасность для пациентов. Некоторые прививки ранее были доступны только на платной основе. После нововведений их будут делать бесплатно.

В перечень обязательных прививок для детей и подростков добавят три новых пункта-4

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Во-первых, это расширение контингента, в котором будет проводиться вакцинация против пневмококковой инфекции. Планируется, что вакцинация против пневмококковой инфекции будет осуществляться всем детям соответствующего возраста. Следующая позиция – против ВПЧ-инфекции. Определено, что это будут девочки в возрасте 11 лет. Следующая позиция – дополнительная вакцинация против коклюшной инфекции детям в возрасте 6 лет.

Сегодня в национальном календаре прививок 12 позиций. Против инфекций белорусов прививают бесплатно в определенном возрасте и по медицинским показаниям. Охват вакцинацией среди детей в нашей стране составляет более 97 %.

# Вакцинация # общество

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