С теми, кто не готов плясать под американскую дудку, Запад не церемонится. Евросоюз приостановил интеграцию Грузии. Как заявил посол ЕС в Тбилиси, нынешняя риторика властей – антиевропейская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о законе об иноагентах, который в Грузии все-таки приняли, несмотря на массовые протесты и президентское вето. Теперь ЕС отстраняется от Грузии, и первое, на чем решили сыграть на Западе, – это, конечно, финансовые обязательства. 30 миллионов евро, выделенные для Минобороны Грузии, заморожены.

Европейским лидерам непонятны намерения нынешних властей, поэтому о каком-либо тесном сотрудничестве говорить преждевременно, – отмечают на Западе. Там рассказали, что рассматривают и другие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Но какие именно санкции или последствия ждут Грузию, пока не уточнили.