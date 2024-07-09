Как в жаркое время уберечь ребёнка от сердечно-сосудистых заболеваний – рассказала врач
Лето – это не только время каникул и активных игр на свежем воздухе. Жара и солнце могут принести ряд проблем, связанных с угрозой сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для детей. Высокие температуры могут оказать негативное воздействие на сердечную систему даже у самых маленьких пациентов. Поэтому принятие мер по уменьшению рисков становятся крайне важными мероприятиями в заботе о здоровье ваших детей в летнее время.
Ирина Чижевская, детский кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:
В жаркое время года повышается потребность сердечно-сосудистой системы в кислороде. Когда мы говорим о детях, которые находятся в черте города, сердце испытывает кислородное голодание в связи с нагревающимся асфальтом, от автомобильных выхлопов и высокой влажности. Генетически наш организм адаптирован к мягким температурным условиях не выше, чем +25 градусов. Поэтому, конечно, жаркое время переносится очень сложно людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилыми людьми и детьми особенно. Как же уберечься ребенку, когда наступает жаркая погода?
Одним из ключевых моментов при высоких температурах считается правильное питание и увлажнение организма. Детям следует употреблять больше воды в летние месяцы, особенно после активных физических нагрузок. Соки и газированные напитки следует заменить на чистую воду, чтобы избежать обезвоживания и снизить риск сердечных проблем.
Ирина Чижевская:
Детям необходимо в день выпивать от одного до полутора литров жидкости, подростки – до двух. Если ребенок страдает повышением артериального давления, не рекомендуется принимать больше, чем полтора литра воды, потому что увеличение объема циркулирующей крови повышает артериальное давление. Подросткам не рекомендуется употреблять энергетические, кофеиносодержащие напитки – это очень опасно в жаркое время года. Потому что может повыситься артериальное давление, случится жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма. Поэтому необходимо, конечно же, напоминать подрастающему поколению о том, как себя беречь.
Важно позаботиться о том, чтобы дети избегали длительного нахождения на прямом солнце в жару. Необходимо создать условия для отдыха и охлаждения, а также предоставить доступ к прохладным помещениям или использовать кондиционеры. Отдых посреди дня и проведение времени в тени помогут избежать перегрева и снизят риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений.
Ирина Чижевская:
В жаркое время года необходимо обратить внимание на питание, ограничить употребление тяжелой пищи, мясных продуктов. Предпочтения отдаются растительным продуктам – побольше овощей, фруктов, Особенно содержащих калий и магний – то, что необходимо для сердечно-сосудистой системы.
Хотя высокая температура может быть препятствием для интенсивных тренировок, но физическая активность для детей все же важна. Предпочтение стоит отдавать утренним или вечерним тренировкам, когда погода становится более благоприятной. Игры на свежем воздухе, прогулки или занятия спортом будут полезны для здоровья сердца и сосудов.
Ирина Чижевская:
Поваренную соль нужно ограничить, в принципе, всем людям, потому что, на самом деле, поваренная соль является одним из провокаторов гипертонического криза. Соль всегда тянет за собой воду и повышает артериальное давление. Поэтому соль, в принципе, не рекомендуется употреблять слишком много людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, особенно артериальная гипертензия. В жаркое время года также не рекомендуется есть соленую пищу, то есть все-таки необходимо сбалансированное питание.
Соблюдение простых правил и рекомендаций поможет уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний у детей летом и обеспечит им безопасность и комфорт в жаркие дни.
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