Как в жаркое время уберечь ребёнка от сердечно-сосудистых заболеваний – рассказала врач

Лето – это не только время каникул и активных игр на свежем воздухе. Жара и солнце могут принести ряд проблем, связанных с угрозой сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для детей. Высокие температуры могут оказать негативное воздействие на сердечную систему даже у самых маленьких пациентов. Поэтому принятие мер по уменьшению рисков становятся крайне важными мероприятиями в заботе о здоровье ваших детей в летнее время.

Ирина Чижевская, детский кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:

В жаркое время года повышается потребность сердечно-сосудистой системы в кислороде. Когда мы говорим о детях, которые находятся в черте города, сердце испытывает кислородное голодание в связи с нагревающимся асфальтом, от автомобильных выхлопов и высокой влажности. Генетически наш организм адаптирован к мягким температурным условиях не выше, чем +25 градусов. Поэтому, конечно, жаркое время переносится очень сложно людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилыми людьми и детьми особенно. Как же уберечься ребенку, когда наступает жаркая погода?

Одним из ключевых моментов при высоких температурах считается правильное питание и увлажнение организма. Детям следует употреблять больше воды в летние месяцы, особенно после активных физических нагрузок. Соки и газированные напитки следует заменить на чистую воду, чтобы избежать обезвоживания и снизить риск сердечных проблем.

Ирина Чижевская:

Детям необходимо в день выпивать от одного до полутора литров жидкости, подростки – до двух. Если ребенок страдает повышением артериального давления, не рекомендуется принимать больше, чем полтора литра воды, потому что увеличение объема циркулирующей крови повышает артериальное давление. Подросткам не рекомендуется употреблять энергетические, кофеиносодержащие напитки – это очень опасно в жаркое время года. Потому что может повыситься артериальное давление, случится жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма. Поэтому необходимо, конечно же, напоминать подрастающему поколению о том, как себя беречь.

Важно позаботиться о том, чтобы дети избегали длительного нахождения на прямом солнце в жару. Необходимо создать условия для отдыха и охлаждения, а также предоставить доступ к прохладным помещениям или использовать кондиционеры. Отдых посреди дня и проведение времени в тени помогут избежать перегрева и снизят риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений.