Международная строительная выставка «Будпрагрэс-2025» открылась в Минске

Инновационные технологии, новые материалы и техника под одной крышей. В Минске начала работу Международная строительная выставка «Будпрагрэс-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта сфера на протяжении нескольких лет остается одним из основных драйверов белорусской экономики. Только за первые два месяца ВВП Беларуси увеличился на более чем 3%. По окончании года прогнозируют дальнейший рост, что свидетельствует о стабильности и динамичном развитии сектора.

В 2025 году в работе отраслевого форума принимает участие более 80 производителей строительных материалов из Беларуси, России, Китая и Узбекистана, что открывает новые возможности для сотрудничества и обмена опытом.

Тематическое наполнение экспозиции охватывает практически все направления проектирования, дизайна, благоустройства и озеленения территорий. Здесь можно увидеть инновационные технологии и новые материалы. Подготовили также профессиональные семинары и конференции для обсуждения актуальных в строительстве трендов.