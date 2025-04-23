Международная строительная выставка «Будпрагрэс-2025» открылась в Минске

Инновационные технологии, новые материалы и техника под одной крышей. В Минске начала работу Международная строительная выставка «Будпрагрэс-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационные технологии, новые материалы и техника под одной крышей. В Минске начала работу Международная строительная выставка «Будпрагрэс-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта сфера на протяжении нескольких лет остается одним из основных драйверов белорусской экономики. Только за первые два месяца ВВП Беларуси увеличился на более чем 3%. По окончании года прогнозируют дальнейший рост, что свидетельствует о стабильности и динамичном развитии сектора.
В 2025 году в работе отраслевого форума принимает участие более 80 производителей строительных материалов из Беларуси, России, Китая и Узбекистана, что открывает новые возможности для сотрудничества и обмена опытом.
Тематическое наполнение экспозиции охватывает практически все направления проектирования, дизайна, благоустройства и озеленения территорий. Здесь можно увидеть инновационные технологии и новые материалы. Подготовили также профессиональные семинары и конференции для обсуждения актуальных в строительстве трендов.
Анатолий Ничкасов, председатель Союза строителей Беларуси:
Радует отдельно, конечно, то, что на тех предприятиях, где производятся традиционные строительные материалы, изделия и конструкции белорусские, сегодня появились новые интересные материалы для самого широкого спектра применения. Безусловно, есть большая конкуренция. И сегодня мы должны сделать все, чтобы наша продукция пользовалась по-прежнему высоким спросом. Есть перспектива выхода на рынок строительства автомобильных дорог с применением нашей белорусской технологии цементобетонных покрытий. То есть перспективы достаточно обширные.
Программа будет интересна как профессионалам строительной сферы, так и любителям. Кроме того, здесь предложат бесплатные консультации и дизайн-проекты.