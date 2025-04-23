От поддержки семьи до финансирования идей – как в Беларуси реализуется молодёжная политика?

Поколение, которое не ждет «своего часа», а создает его здесь и сейчас. Молодежь Беларуси активно вовлечена в политическую и общественную жизнь страны. Ее энергия и целеустремленность – важный ресурс в развитии государства. Сегодня в самостоятельную жизнь вступают представители поколения Z – это те, кто родился в эпоху стабильности, для которых, согласно соцопросам, семья остается главной ценностью, а цифровые технологии – естественной средой. Они не знают потрясений 90-х, но именно их энергия и устремления сегодня формируют будущее страны. И Беларусь делает все, чтобы это будущее было ярким. Как «социальный контракт» между государством и молодежью работает на практике – в нашем следующем сюжете.

Их называют поколение Z. Они первые, кто вырос в независимой Беларуси, когда страна уже преодолела трудности переходного периода. Они не видели «лихих 90-х», не помнят гиперинфляции. Для них стабильность – норма, а не мечта. Но в этом и парадокс: выросшие в цифровую эпоху, с высокими запросами к качеству жизни, 70 % молодых белорусов, в отличие от своих западных ровесников, главной ценностью называют семью.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Это не пустышки-фрилансеры, это не люди, которые живут сегодня сиюминутной корыстью. Это люди, которые главной ценностью ставят все-таки семью. Да, пусть это будет позже, пусть это будет не сейчас, но это будет крепкая семья, где будет пусть даже не 2-3 ребенка, пускай будет один, но это будет тот ребенок, в которого родители будут вкладывать душу, сердце.

На «большую» семейную модель Беларусь сделала ставку еще в начале 2000-х. Причем главная инициатива исходит от Президента. Чтобы демографические показатели стремились вверх – государство первым делом возьмется за решение квартирного вопроса, позже будет материнский капитал, все эти меры поддержки доказали свою эффективность. Сегодня каждый пятый новорожденный в Беларуси появляется в многодетной семье, становясь третьим, четвертым или даже пятым ребенком у родителей. Для семей, воспитывающих детей, больше 11 видов государственных пособий. Невероятная роскошь, которой большинство стран могут только позавидовать, – оплачиваемый декрет длиною в три года. Но мир меняется, и молодежь ждет новых решений. Как сохранить баланс между стабильностью и динамикой? Ответ на этот вопрос ищет команда Олега Коропова в проекте «Молодежная политика: стратегии и перспективы».

Олег Коропов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Исследования, что нужно для молодежи и самой молодежи, мы хотим услышать их, что нужно для них, чтобы решить три стратегических задачи. В принципе, их три. Это демографическая, это закрепление специалистов, и это действительно сделать так, чтобы не на словах быть патриотом, а действительно принимать меры для того, чтобы отстаивать интересы своей страны. Они анализируют все: от международного опыта до предложений из глубинки. Это не просто исследование – это диалог. Государство, сохраняя проверенные меры, готово дополнять их точечными решениями. Ведь помочь сельскому жителю купить машину – значит дать ему возможность растить детей там, где он чувствует себя дома.