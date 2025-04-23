Стартовали продажи единых полисов ОСАГО для Беларуси и России

Белорусам и россиянам стала доступна единая система автострахования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 23 апреля, официально стартовали продажи союзных полисов ОСАГО. Это альтернатива так называемой «Синей карте», которая станет универсальной страховкой для автовладельцев двух стран.
Расширение полиса в первую очередь заинтересует жителей приграничных регионов и перевозчиков. А также упростит жизнь водителей, часто пересекающих границу Беларуси и России. Так называемую «Белую карту» в нашей стране можно оформить исключительно через белорусские страховые компании и только в электронном виде.
Отметим, стоимость такого расширенного полиса будет рассчитываться на основании тарифов, действующих в стране, где зарегистрировано транспортное средство, и учитываться как дополнительный риск. В случае ДТП компенсация убытков будет определяться по законодательству той страны, где зарегистрировано происшествие.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Это еще один способ владельцам транспортных средств, которые достаточно регулярно и часто посещают территории как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, наравне с другими видами страхования, застраховать свою гражданскую ответственность, причем один раз, и, в общем-то, не испытывать никаких ни временных, ни финансовых, ни прочих трудностей и издержек в части путешествия по территории Союзного государства. Тарифная политика будет формироваться таким образом, что лица, которые достаточно часто, два и более раза, посещают в текущем году территорию либо Российской Федерации, либо Республики Беларусь, окажутся в более выгодном положении, застраховав именно данный вид страхового возмещения.
Напомним, закон о едином ОСАГО для Беларуси и России вступил в силу с 1 января 2025 года. Для разовых поездок по-прежнему доступна «Синяя карта», позволяющая оформить краткосрочную страховку.