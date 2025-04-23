Стартовали продажи единых полисов ОСАГО для Беларуси и России

Белорусам и россиянам стала доступна единая система автострахования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 23 апреля, официально стартовали продажи союзных полисов ОСАГО. Это альтернатива так называемой «Синей карте», которая станет универсальной страховкой для автовладельцев двух стран.

Расширение полиса в первую очередь заинтересует жителей приграничных регионов и перевозчиков. А также упростит жизнь водителей, часто пересекающих границу Беларуси и России. Так называемую «Белую карту» в нашей стране можно оформить исключительно через белорусские страховые компании и только в электронном виде.

Отметим, стоимость такого расширенного полиса будет рассчитываться на основании тарифов, действующих в стране, где зарегистрировано транспортное средство, и учитываться как дополнительный риск. В случае ДТП компенсация убытков будет определяться по законодательству той страны, где зарегистрировано происшествие.