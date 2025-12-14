Снег в Минске и Минской области: работы по уборке территорий от снега ведутся с ночи

Почему забор на границе с ЕС – это не препятствие для беженцев? Ответил Михаил Оксенюк

«Беженцы – смышленые люди. Что они делают даже с польским забором 5-метровым? Они просто берут домкрат, вставляют между перилами, раздвигают их, делают проем и туда ныряют».