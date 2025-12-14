Прямой эфир

Снег в Минске и Минской области: работы по уборке территорий от снега ведутся с ночи

14 декабря 2025 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Редкий гость белорусской зимы. В центральной части Беларуси выпал снег. В его уборке заняты коммунальные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снег в Минске и Минской области: работы по уборке территорий от снега ведутся с ночи-2

Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами улиц, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта. Только на дорогах Минской области сейчас работают 120 единиц специальной коммунальной техники.

Другие новости рубрики

Все новости
Решил стать пограничником во 2 классе! Об армейской службе и работе депутата – интервью с Михаилом Оксенюком
14 декабря 2025 07:27

Решил стать пограничником во 2 классе! Об армейской службе и работе депутата – интервью с Михаилом Оксенюком

Почему забор на границе с ЕС – это не препятствие для беженцев? Ответил Михаил Оксенюк
14 декабря 2025 07:23

Почему забор на границе с ЕС – это не препятствие для беженцев? Ответил Михаил Оксенюк

Это способ обратить на себя внимание – Оксенюк о литовских воздушных шарах на границе
14 декабря 2025 07:16

Это способ обратить на себя внимание – Оксенюк о литовских воздушных шарах на границе