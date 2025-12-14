Снег в Минске и Минской области: работы по уборке территорий от снега ведутся с ночи

Редкий гость белорусской зимы. В центральной части Беларуси выпал снег. В его уборке заняты коммунальные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Редкий гость белорусской зимы. В центральной части Беларуси выпал снег. В его уборке заняты коммунальные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами улиц, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта. Только на дорогах Минской области сейчас работают 120 единиц специальной коммунальной техники.