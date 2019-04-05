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В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи комбайнов

05 апреля 2019 10:21
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Новости Беларуси. В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи так называемых комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи комбайнов-1

За черникой уже в этом сезоне можно отправляться в лес со специальными приспособлениями и не получить за это штраф. Правда, при определенных условиях. Они касаются конструкции комбайнов. Расстояние между зубьями должно быть не менее чем полсантиметра. Этого достаточно, чтобы побеги и листья проскальзывали через зазор безболезненно для растений. Режущие края в месте срыва запрещены.

В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи комбайнов-4

В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи комбайнов-6

Владимир Мицкевич, начальник отдела Минлесхоза Беларуси:
При разработке инструкции и постановления к ней были учтены максимально все аспекты. Опять же опыт других стран, мнение институтов научных, работ, которые проводились. Разработаны рекомендации по сбору. Опять же немаловажно отношение граждан к лесным ресурсам.

В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи комбайнов-9

Разбираясь в ягодном вопросе, наши специалисты опирались на опыт России, Прибалтики и Скандинавии. И пришли к выводу: при правильном сборе, даже механическим способом, урожаю черники последующих лет это не нанесёт вреда.

В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи комбайнов-12

# Белорусские фрукты # общество # Владимир Мицкевич # Фотофакт

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