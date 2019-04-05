В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи комбайнов

Новости Беларуси. В Беларуси отменили запрет на сбор ягод при помощи так называемых комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За черникой уже в этом сезоне можно отправляться в лес со специальными приспособлениями и не получить за это штраф. Правда, при определенных условиях. Они касаются конструкции комбайнов. Расстояние между зубьями должно быть не менее чем полсантиметра. Этого достаточно, чтобы побеги и листья проскальзывали через зазор безболезненно для растений. Режущие края в месте срыва запрещены.

Владимир Мицкевич, начальник отдела Минлесхоза Беларуси:

При разработке инструкции и постановления к ней были учтены максимально все аспекты. Опять же опыт других стран, мнение институтов научных, работ, которые проводились. Разработаны рекомендации по сбору. Опять же немаловажно отношение граждан к лесным ресурсам.