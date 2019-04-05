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Внук покалечил ребёнка, на операцию нужны деньги. Мошенник разводил пенсионеров в Бресте, ему отдавали до 20 000 рублей

05 апреля 2019 12:37
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Новости Беларуси. В Бресте арестовали мужчину, который вымогал у пенсионеров деньги по телефону. Неизвестный звонил пожилым людям и под видом милиционера требовал материальную компенсацию за решение выдуманных правонарушений.

Сценарий для всех, как под копирку: внук покалечил незнакомого ребёнка, на операцию нужны непомерные средства. Аферисту отдавали от 1 тысячи до 20 тысяч рублей. 

Внук покалечил ребёнка, на операцию нужны деньги. Мошенник разводил пенсионеров в Бресте, ему отдавали до 20 000 рублей-1

Василий Шупляк, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:
Хотелось бы предостеречь граждан от того, чтобы они не пускали в квартиру незнакомых людей, не вступали в разговоры с незнакомыми людьми, которые под различными предлогами – снятия порчи, продажи различных лекарств – приходят к людям пожилого возраста, где совершают кражи, мошенничество.

# Мошенничество # общество # Василий Шупляк

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