Внук покалечил ребёнка, на операцию нужны деньги. Мошенник разводил пенсионеров в Бресте, ему отдавали до 20 000 рублей

Сценарий для всех, как под копирку: внук покалечил незнакомого ребёнка, на операцию нужны непомерные средства. Аферисту отдавали от 1 тысячи до 20 тысяч рублей.

Новости Беларуси. В Бресте арестовали мужчину, который вымогал у пенсионеров деньги по телефону. Неизвестный звонил пожилым людям и под видом милиционера требовал материальную компенсацию за решение выдуманных правонарушений.

Василий Шупляк, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Хотелось бы предостеречь граждан от того, чтобы они не пускали в квартиру незнакомых людей, не вступали в разговоры с незнакомыми людьми, которые под различными предлогами – снятия порчи, продажи различных лекарств – приходят к людям пожилого возраста, где совершают кражи, мошенничество.