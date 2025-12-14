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Трамп и Лукашенко понимают, что в основе всех отношений лежит торгово-экономическое взаимодействие – Дик

14 декабря 2025 10:45
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Политический сдвиг, который знаменует собой новую главу в отношениях Беларуси и США, активно обсуждается в экспертной среде. По мнению аналитиков стратегия предыдущих администраций Белого дома, основанная на максимальном давлении и изоляции, не принесла желаемых результатов и где-то даже навредила американской стороне. Теперь можно говорить о более прагматичных подходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Трамп и Лукашенко понимают, что в основе всех отношений лежит торгово-экономическое взаимодействие – Дик-2

Сергей Дик, политический аналитик:
Президент Трамп и Президент Лукашенко – прагматики. Они понимают, что в основе всех отношений, как наш Президент всегда подчеркивал, лежат прежде всего торгово-экономические отношения. Вот пример того, что сняли санкции с «Беларуськалия» – этому свидетельство. Это на фоне всех красных линий, которые устанавливают наши европейские соседи. Я думаю, что вот это им будет такой повод задуматься, стоит ли ограничивать контакты Республики Беларусь.

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