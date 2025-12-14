Спасатели ликвидировали пожар в костёле в Гродненском районе

Утром 14 декабря под Гродно загорелся костел. В МЧС сообщили, что по прибытии к месту инцидента кровля строения была охвачена пламенем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Храм в агрогородке Сопоцкин построен в начале XX века. Он кирпичный и является памятником эклектичной архитектуры со стилизованными элементами готики, барокко и классицизма. Возгорание локализовали, но на месте еще продолжают работать сотрудники МЧС. Им предстоит выяснить причины пожара и оценить нанесенный ущерб.