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Спасатели ликвидировали пожар в костёле в Гродненском районе

14 декабря 2025 11:24
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Утром 14 декабря под Гродно загорелся костел. В МЧС сообщили, что по прибытии к месту инцидента кровля строения была охвачена пламенем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели ликвидировали пожар в костёле в Гродненском районе-2

Храм в агрогородке Сопоцкин построен в начале XX века. Он кирпичный и является памятником эклектичной архитектуры со стилизованными элементами готики, барокко и классицизма. Возгорание локализовали, но на месте еще продолжают работать сотрудники МЧС. Им предстоит выяснить причины пожара и оценить нанесенный ущерб.

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