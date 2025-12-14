В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси организовали уникальный практикум «Экоёлки»

14 декабря в Центральном ботаническом саду Беларуси вновь проведут мастер‑класс, участники которого своими руками будут создавать «экоелки» и сувениры из натуральных растительных материалов: ароматных веточек хвои, сушеных плодов и ягод, сухоцветов, семян и декоративных трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Горожеева, младший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Все данные материалы растут у нас на плантациях. Единственный момент – это клеевой пистолет. Основа елки у нас – из мискантуса гигантского. Также можно использовать ягоды боярышника, семена любина, железница, ваточник очень красивый.

Дарина Русакова, участница практикума «Экоелки»:

Это экологически чистый материал, который возобновляется. И не пластик, который портит природу. Я часто занимаюсь искусством. И мы с бабушкой всегда ходим на всякие такие мероприятия.