Прямой эфир

В университете США произошла стрельба, погибли двое студентов

14 декабря 2025 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Брауновском университете в американском штате Род-Айленд в результате стрельбы погибли двое студентов, еще восемь человек получили тяжелые ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В университете США произошла стрельба, погибли двое студентов-2

Нападавший в бегах. По данным полиции, это мужчина в черной одежде, другие детали пока неизвестны. Стрельба произошла в корпусе инженерного и физического факультетов в день, когда там должны были проходить экзамены. Сейчас университет оцеплен, к расследованию подключилось ФБР.

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии пять человек задержаны за подготовку теракта на рождественском рынке
14 декабря 2025 08:42

В Германии пять человек задержаны за подготовку теракта на рождественском рынке

Депутат Рады сообщил, что замглаву офиса Зеленского увольняют
13 декабря 2025 19:32

Депутат Рады сообщил, что замглаву офиса Зеленского увольняют

BIld: давление Трампа на Зеленского в ходе переговоров по Украине достигло пика
13 декабря 2025 18:11

BIld: давление Трампа на Зеленского в ходе переговоров по Украине достигло пика