В университете США произошла стрельба, погибли двое студентов

В Брауновском университете в американском штате Род-Айленд в результате стрельбы погибли двое студентов, еще восемь человек получили тяжелые ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший в бегах. По данным полиции, это мужчина в черной одежде, другие детали пока неизвестны. Стрельба произошла в корпусе инженерного и физического факультетов в день, когда там должны были проходить экзамены. Сейчас университет оцеплен, к расследованию подключилось ФБР.