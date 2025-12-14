Благотворительный марафон «Наши дети» стартует 15 декабря в Беларуси

О приближении новогодних праздников в Беларуси напомнит традиционный благотворительный марафон «Наши дети». Старт ему будет дан уже 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении месяца благодаря взрослым исполнения своих желаний могут ожидать малыши, к которым в нашей стране – особое внимание. Подарки ждут воспитанников интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детских домов семейного типа, опекунских и многодетных семей. Праздник заглянет и в учреждения образования, культуры, здравоохранения. Ожидается, что теплотой и заботой будут окружены более миллиона ребят. Именно благодаря инициативе Президента страны в новогодние и рождественские дни в Беларуси знают все, что чужих детей не бывает.