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Благотворительный марафон «Наши дети» стартует 15 декабря в Беларуси

14 декабря 2025 12:00
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О приближении новогодних праздников в Беларуси напомнит традиционный благотворительный марафон «Наши дети». Старт ему будет дан уже 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный марафон «Наши дети» стартует 15 декабря в Беларуси -2

На протяжении месяца благодаря взрослым исполнения своих желаний могут ожидать малыши, к которым в нашей стране – особое внимание. Подарки ждут воспитанников интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детских домов семейного типа, опекунских и многодетных семей. Праздник заглянет и в учреждения образования, культуры, здравоохранения. Ожидается, что теплотой и заботой будут окружены более миллиона ребят. Именно благодаря инициативе Президента страны в новогодние и рождественские дни в Беларуси знают все, что чужих детей не бывает.

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