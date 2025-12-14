Стрельба произошла на пляже в Сиднее, есть погибшие

По предварительным данным, 10 человек погибли при стрельбе на пляже Бонди в австралийском Сиднее. Целью террористов, предположительно, стало мероприятие в честь еврейского торжества Ханука. По другую от нас сторону света праздник уже начался вот с такого трагического события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В социальных сетях активно распространяются видеозаписи с места происшествия. На одном из роликов видны два человека в черной одежде с длинноствольным оружием. Предположительно, это и есть нападавшие. Полиция считает, что теракт готовился несколько месяцев.

Точное количество причастных к теракту не установлено. Сразу после стрельбы двое нападавших не успели скрыться. Одного полиция ликвидировала на месте. Второго ранили и арестовали. Спустя час после происшествия был пойман третий соучастник. Район вокруг пляжа оцеплен, усиленные подразделения полиции продолжают работать на месте ЧП.