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В Минске возле Большого театра оперы и балета высадили аллею из клёнов

05 апреля 2019 12:52
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Новости Беларуси. Аллея из кленов дополнила зеленый ансамбль у Театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске возле Большого театра оперы и балета высадили аллею из клёнов -1

Свою лепту в благоустройство города внес профсоюзный актив. Акцию по посадке деревьев приурочили к юбилею объединения и 75-ой годовщине освобождения Беларуси. В зеленом флешмобе приняли участие около сотни человек.

В Минске возле Большого театра оперы и балета высадили аллею из клёнов -4

Мы понимаем, что когда мы вместе, мы делаем быстрее. Мы вместе. Каждый обустраивает свой город.

В Минске возле Большого театра оперы и балета высадили аллею из клёнов -7

До конца месяца профсоюзные аллеи появятся во всех районах Минска. Активисты движения высадят в зелёных зонах свыше сотни деревьев и кустарников.

В Минске возле Большого театра оперы и балета высадили аллею из клёнов -10

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Фотофакт

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