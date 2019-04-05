В Минске возле Большого театра оперы и балета высадили аллею из клёнов

Новости Беларуси. Аллея из кленов дополнила зеленый ансамбль у Театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою лепту в благоустройство города внес профсоюзный актив. Акцию по посадке деревьев приурочили к юбилею объединения и 75-ой годовщине освобождения Беларуси. В зеленом флешмобе приняли участие около сотни человек.

Мы понимаем, что когда мы вместе, мы делаем быстрее. Мы вместе. Каждый обустраивает свой город.