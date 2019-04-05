В Минске возле Большого театра оперы и балета высадили аллею из клёнов

Новости Беларуси. Аллея из кленов дополнила зеленый ансамбль у Театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аллея из кленов дополнила зеленый ансамбль у Театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою лепту в благоустройство города внес профсоюзный актив. Акцию по посадке деревьев приурочили к юбилею объединения и 75-ой годовщине освобождения Беларуси. В зеленом флешмобе приняли участие около сотни человек.
Мы понимаем, что когда мы вместе, мы делаем быстрее. Мы вместе. Каждый обустраивает свой город.
До конца месяца профсоюзные аллеи появятся во всех районах Минска. Активисты движения высадят в зелёных зонах свыше сотни деревьев и кустарников.