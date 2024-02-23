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«Первый звонок – папе». Солистка Большого театра Анастасия Малашкевич рассказала, как празднует 23 февраля

23 февраля 2024 08:51
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Порой звезды куда ближе, чем кажется. Поскольку сегодня праздник, без звезды в нашей студии никуда.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Малашкевич, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета.

Александр Меженный, ведущий:
Всколыхнуло всю страну выступление Анастасии на одном музыкальном конкурсе. Ты была в команде Ольги Бузовой. Как тебе работалось с Ольгой?

«Первый звонок – папе». Солистка Большого театра Анастасия Малашкевич рассказала, как празднует 23 февраля-1

Анастасия Малашкевич, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета:
Потрясающе работалось. Ольга невероятный профессионал. Я бы сказала, что это не камера добавляет волшебства, а Ольга добавляет магию в камеру.

Александр Меженный:
С чего начинается день 23 февраля для тебя?

Анастасия Малашкевич:
Я поздравляю каждый год. Первый звонок – папе. Папа много лет работал в милиции.

Подробности в видео.

# День защитника Отечества # общество # Анастасия Малашкевич # Александр Меженный # Александра Каштанова # Юлия Самусенко

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