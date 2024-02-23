«Первый звонок – папе». Солистка Большого театра Анастасия Малашкевич рассказала, как празднует 23 февраля

Порой звезды куда ближе, чем кажется. Поскольку сегодня праздник, без звезды в нашей студии никуда.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Малашкевич, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета.

Александр Меженный, ведущий:

Всколыхнуло всю страну выступление Анастасии на одном музыкальном конкурсе. Ты была в команде Ольги Бузовой. Как тебе работалось с Ольгой?