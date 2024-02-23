Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём защитника Отечества

Праздник, ставший символом мужества и подвига воинов многих поколений: в Беларуси сегодня отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год 23 февраля мы вспоминаем и благодарим офицеров и солдат Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках защищали Родину. Отдаем дань уважения ветеранам Вооруженных Сил и воинам-афганцам.

С праздником соотечественников поздравил Президент. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси гордятся защитниками Отечества всех поколений, которые всегда с честью выполняли свой воинский долг.