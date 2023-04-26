Первый зампредседателя комитета по здравоохранению: никто в Беларуси без лекарств не останется

Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей абсолютно во всех жизненных ситуациях? В программе «Большой город» на СТВ поговорили, чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения. Екатерина Забенько, СТВ:

Что касается цен в аптеках – нет нареканий со стороны пациентов на сегодня?

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Жалоб в комитет по здравоохранению по поводу того, что где-то высокие цены на лекарства, где-то лекарства отсутствуют, практически нет в Минске. Наша сегодняшняя политика импортозамещения себя оправдывает. Белорусские производители лекарственных средств начинают доказывать и доказывают свою эффективность в конкурентной борьбе с импортными лекарственными средствами. Что-то можно заменить, что-то нельзя заменить, но без лекарств, без помощи житель Минска не остается, как и в Беларуси в целом. Екатерина Забенько:

Огромное внимание в медицине сегодня уделяется профилактике заболеваний. Об этом говорил Президент во время Послания. И делается для этого многое. Сегодня проходят диспансеризация, скрининговые обследования, врачи стали чаще выезжать на предприятия, даже там проводить осмотры тех пациентов, кто не может дойти до врача. Какие результаты это дает? Павел Удот:

Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. На сегодня существует программа диспансеризации. Идет активная работа с медчастями предприятий, чтобы улучшить и облегчить доступность медицинского обследования при диспансеризации. Такая же работа проводится с вузами, учебными заведениями. Проводится такая же работа в рамках призыва в армию.