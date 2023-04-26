«Оплата у бойцов студотрядов достойная». О каких цифрах идёт речь?

Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей абсолютно во всех жизненных ситуациях? В программе «Большой город» на СТВ поговорили, чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения. Екатерина Забенько, СТВ:

Студенческие отряды – те люди, которые готовы соревноваться за место под солнцем, потому что, как правило, работа летом. Что вы скажете о современной молодежи? Какие у них сегодня приоритеты и интересы: карьера, бизнес, политика – куда они в первую очередь хотят пойти, себя проявить?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Возрождение такого движения было правильным решением. В свое время это поддержали глава государства, БРСМ. Это два аспекта. Первый – возможность заработать. Второй – идеология и патриотизм. Сегодня ребята, которые работают на улицах Минска, на объектах Минска, условно говоря, выкладывают плитку, они никогда не позволят себе сорить. Ребята, которые работают сегодня в «Зеленстрое», будут бережно относиться к природе. Большие отряды (порядка 600 человек) работали на заводе «Атлант». Они понимают, что такое трудовой коллектив, что такое сборка, что такое конвейер. Это заработная плата, возможность помочь себе, своей семье. Те ребята, которые прошли первый год стройотряда, приходя во втором году, являются командирами, которые уже помогают адаптироваться новым. Это выстраивание уже управленческих навыков, возможность работать, понимание, что такое трудовая дисциплина. Когда они уже приходят на рабочее место после окончания учебного заведения, они по-другому относятся к работе. Екатерина Забенько:

Ярмарка вакансий – это то место, куда можно прийти без денег, чтобы обрести новые финансовые и профессиональные возможности. Можно ли найти работу мечты таким способом и кого не хватает в море столичных вакансий? Марина Кишкурно изучила спрос и предложение.

2 тысячи за месяц. Именно столько студентов и школьников расширили свой статус до молодого специалиста благодаря ярмаркам вакансий. Здесь можно ознакомиться с предложениями о работе и напрямую пообщаться с нанимателями. Проводятся такие мероприятия регулярно, часто на базе университетов. Так что не расстраивайтесь, если не успели в этот раз – следующий не заставит себя долго ждать. А пока можете сориентироваться по направлениям, чтобы поиски себя в море профессий не затягивались.

Юлия Кунаховец, заместитель секретаря ОО «БРСМ» БГУ:

Мы работаем по семи основным направлениям. Это сельскохозяйственные, строительные, педагогические, экологические, в том числе и медицинские отряды. Отдохнувшие, загоревшие – оказывается, такими люди приезжают не только из отпуска, но и с работы. Вот спросят тебя: что ты делал на смене? А ты песни под гитару пел, плакаты рисовал, на танцы ходил – не это ли работа мечты? Вы уже, наверное, догадались, о чем идет речь. Вот список топовых вакансий.

Юлия Кунаховец:

Самая популярная вакансия – это вожатый в лагеря. Ребята, которые работают в «Атланте», «Горизонте», – это слесари-сборщики, а также ребята, которые работают на стройках. Видно, что молодые ребята заинтересованы в том, чтобы работать в студенческих отрядах, получать свой первый профессиональный опыт и какую-то копеечку. Копеечку – это Юля скромничает. Оплата у бойцов студотрядов достойная. Но как попасть в число счастливчиков? Что для этого нужно и куда обращаться?

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета ОО «БРСМ» БГУ г. Минска:

С февраля в учреждениях образования и территориальных комитетах стартовала ежегодная республиканская промоакция «Выбираем студотряд», в ходе которой ребятам рассказывают про студотрядовское движение, проходят студотрядовские флешмобы. Они встречаются с ветеранами студотрядовского движения, в ходе чего еще больше узнают о студотрядовском движении.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Все новое – хорошо забытое старое. Когда-то студенческие отряды увлекали наших родителей. Сегодня традиция в Беларуси не просто продолжается, но и набирает популярность. Ведь помимо опыта бойцы студенческих отрядов выносят оттуда эмоции и впечатления, которые остаются с ними на всю жизнь. Даниил о студотрядах не раз слышал от своих друзей, мама молодого человека работает на заводе, вот и парень решил влиться в уже знакомую среду.

Даниил Астапов, участник студенческого отряда «Горизонт»:

Если есть возможность, то почему бы не пойти попробовать? Я попробовал и был очень даже доволен результатом. Говорить можно сколько угодно. Важно, чтобы слова подкреплялись делом. Вот вам пример Даниила. Он участник студотряда уже второй год, останавливаться не собирается. Даниил Астапов:

Я пошел на завод «Горизонт». Там я уже работаю не первый год. Я стою и проверяю Wi-Fi, устанавливаю модули Wi-Fi. Да и зарплата неплохая. Так, при условии 4-часового рабочего дня ребята получат 400-500 рублей. Если брать полные смены – не менее восьмисот. При этом выбирать между учебой и работой не приходится. Даниил Астапов:

Заканчиваю учебу в 14:00. Я успеваю поесть, переодеться, в 14:25 я выезжаю на работу. Я работаю до 19:00 – 4-часовая смена.

А это студенты БГУ. Трудятся в общежитиях медуниверситета и БГУИРа. Как говорят сами ребята, строят будущее. Ожидается, что объекты будут сданы в начале учебного года, так что отсидеться не получится. Да и ребята молодые, активные, быстрые – филонить даже не пытаются.

Алексей Пашкевич, студент МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ:

Это социально важная работа, на мой взгляд. И мы для таких же ребят, как я и мои коллеги, строим временное жилье.