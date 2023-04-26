Был в тюрьме – работу не найти. Почему в Беларуси такой стереотип не актуален?

Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей абсолютно во всех жизненных ситуациях? В программе «Большой город» на СТВ поговорили, чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения. Екатерина Забенько, СТВ:

В наше непростое время социальные выплаты в любом случае остаются в приоритете. Как вы считаете, достойная ли это прибавка к расходам получателей?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

С 1 мая в соответствии с Указом главы государства № 107 «О повышении пенсий и социальных выплат» будут повышены пенсии на 5 %. А уж насколько весомая эта прибавка, зависит в конкретном случае от того, каков стаж, наработанный человеком, и какая заработная плата была у него. Если коротко, то сегодня средний размер трудовой пенсии у неработающего пенсионера Минска – 670 рублей, после повышения будет 705 рублей. Екатерина Забенько:

Как люди реагируют на такие изменения? Жанна Романович:

Конечно, есть те, кто благодарят, потому что коренные минчане – очень скромные люди. Люди пенсионного возраста очень толерантные, они всегда с благодарностью откликаются на любой шаг навстречу для них, но есть и другие – те, кто просят, сомневаются, правильно ли произведен перерасчет. У нас работают горячие телефонные линии. Мы теперь уже начинаем получать звонки и будем готовы помочь каждому убедится в том, что размер его пенсии соответствует нормам закона.

Екатерина Забенько:

Пособия растут. Лишь только пособие по безработице вряд ли устраивает тех людей, которые долгое время не могут трудоустроиться. Хотя у нас для этого есть абсолютно все возможности, огромное количество ресурсов: и ярмарки вакансий проводятся, и биржи труда работают – все есть для того, чтобы найти достойную работу. Тем не менее на какие ресурсы вы бы предложили обратить внимание тем людям, которые еще находятся в поиске? Жанна Романович:

Сегодня все возможные ресурсы предоставляются гражданину для того, чтобы найти себе подходящую работу, в соответствии с уровнем знаний, компетенций, профессионального опыта. Необязательно приходить в наше управление занятости, которое теперь располагается на улице Берестянской, 20. Мы активно сегодня развиваем работу в Сети. Мы есть и в Telegram, и в Instagram, и в «Одноклассниках» – вакансию дня можно найти именно там. Екатерина Забенько:

Работу труднее не найти, чем найти. Жанна Романович:

27 тысяч вакансий в Минске. Уровень заработной платы совершенно разный. Но все зависит от компетенций человека. Например, мы говорим, что среди имеющихся вакансий руководителей у нас есть вакансии с уровнем заработной платы, которая гораздо выше, чем средняя заработная плата по Минску. Ровно так же, как и среди рабочих профессий и специальностей. Есть заработные платы, которые три с половиной тысячи и выше, но этот человек должен, например, в совершенстве владеть электроникой, иметь какие-то специальные знания. Екатерина Забенько:

Говорят часто, что нет опыта, в связи с чем сложнее найти работу. Как посвящают в профессию молодых медиков? Их же, как в семью, там принимают. Насколько это влияет на дальнейшие профессиональные успехи?

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В наших молодых медиков, начиная с вузовской подготовки, очень важно вложить желание оказывать помощь. Наша задача как практического здравоохранения: чтобы после завершения образовательного процесса к этому желанию прибавилась любовь лечить людей. Поэтому когда они приходят в наши учреждения здравоохранения, то каждое посвящение в профессию – для них это торжественный момент. Это начиная от праздничных мероприятий посвящения, которые проходят на базе учреждений здравоохранения, заканчивая общегородскими мероприятиями. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что на сегодня еще очень привлекательный социальный пакет для молодых специалистов. Когда уже можно рассчитывать на первое жилье, на более-менее приличную зарплату и на какой-то серьезный старт в карьере? Павел Удот:

На сегодня молодой специалист, который приходит в учреждение здравоохранения, сразу же, если нуждается, становится на очередь для получения жилья. Также коллективными договорами каждого учреждения здравоохранения предусмотрено повышение процентов интенсивности, повышения сложности и напряженности труда. Имеются социальные доплаты, которые направлены на компенсирование проезда к месту работы, если он живет за городом, на компенсирование платы за арендное жилье (при наличии договоров). То есть учреждения заинтересованы в том, чтобы сохранить у себя молодого специалиста. Екатерина Забенько:

Кто вызывает сложности на сегодня? Ахиллесова пята в нашем обществе – это безработные. Как говорит Президент, человек, который не работает, – это потенциальный преступник, поэтому общество должно его каким-то образом привлечь к труду, даже если он этого, возможно, не хочет. Какая работа проводится с такими людьми?

Жанна Романович:

У нас достаточно низкий уровень безработицы, что свидетельствует о том, что все категории граждан имеют возможность если не получить сразу рабочее место, то пройти обучение. Мы более чем 30 профессиям обучаем сегодня всех. Мы не делим на лиц, где просто гражданин потерял только что работу, гражданин, который имеет длительный перерыв на работе, – и те, и другие имеют равные права. Причем мы культивируем обучение под заказ нанимателей. Это когда ты учишься за средства Фонда социальной защиты населения, тебе сразу гарантировано рабочее место, причем рабочее место с достаточно высоким уровнем заработной платы. У нас очень хорошая практика с «Минсктрансом», мы готовим водителей автобусов, троллейбусов. Есть категории граждан, которые имеют длительный перерыв в работе, лица, которые вернулись из мест лишения свободы или прекратили свое пребывание в лечебно-трудовых профилакториях, – для них предусмотрены дополнительные гарантии. Одна из них – это бронирование рабочих мест. Практически 500 рабочих мест для них забронировано на 2023 год. Но есть здесь проблема – проблема в низкой мотивации самих граждан к труду. Мы работаем в тесном контакте с органами внутренних дел столицы, проводятся для них адресные мероприятия. Привозим на Минский автомобильный завод, например, – сразу показываем им 50 вакансий. Приходите сегодня, берите любую!