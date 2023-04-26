Луцкий: «Спустя 37 лет мы помним тех героев». В Минске почтили память жертв Чернобыля

Новости Беларуси. Память жертв чернобыльской трагедии почтили в минском парке Дружбы народов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 37 лет назад радиоактивное облако затронуло более 20 стран, оставив после себя неизгладимые последствия. 26 апреля мы вспоминаем тех, кто, не жалея собственной жизни, боролся с радиационной стихией. В числе ликвидаторов было немало белорусов.

Отдать дань уважения героям у памятного знака «Ахвярам Чарнобыля» собрались сотни человек. Это делегации Совета Республики, Мингорисполкома, депутатского корпуса, МЧС, МВД, общественных организаций и молодежь. Первыми по традиции возложили цветы представители организации «Ветераны Чернобыля». Василий Авраменко был в числе тех, кто служил на атомной электростанции. Когда случилась авария, ему было всего 25 лет. Однако события того дня до сих пор всплывают в памяти.

Василий Авраменко, участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС:

Было у нас все сложено, каждый выполнял свои обязанности, никто не отказывался. Одно, что мне посчастливилось, – каждые полгода я находился на лечении по 2,5 и даже по 3,5 месяца. И потом в санаторий отправляли. Это меня еще спасло.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В тот апрельский день 1986 года, конечно же, вся страна, весь Советский Союз стали на защиту от этой радиационной угрозы. И необходимо отметить, что спустя 37 лет мы помним тех героев, которые отдали свою жизнь, пожертвовали своим здоровьем для того, чтобы ликвидировать последствия катастрофы.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень много внимания уделяется системе здравоохранения, реабилитации граждан, проживающих на пострадавших территориях. Народное хозяйство у нас восстанавливается. Это та трагедия, которая объединила и консолидировала белорусскую нацию, белорусский народ.