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Луцкий: «Спустя 37 лет мы помним тех героев». В Минске почтили память жертв Чернобыля

26 апреля 2023 14:51
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Новости Беларуси. Память жертв чернобыльской трагедии почтили в минском парке Дружбы народов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 37 лет назад радиоактивное облако затронуло более 20 стран, оставив после себя неизгладимые последствия.

26 апреля мы вспоминаем тех, кто, не жалея собственной жизни, боролся с радиационной стихией. В числе ликвидаторов было немало белорусов.

Луцкий: «Спустя 37 лет мы помним тех героев». В Минске почтили память жертв Чернобыля-1

Отдать дань уважения героям у памятного знака «Ахвярам Чарнобыля» собрались сотни человек. Это делегации Совета Республики, Мингорисполкома, депутатского корпуса, МЧС, МВД, общественных организаций и молодежь. Первыми по традиции возложили цветы представители организации «Ветераны Чернобыля». Василий Авраменко был в числе тех, кто служил на атомной электростанции. Когда случилась авария, ему было всего 25 лет. Однако события того дня до сих пор всплывают в памяти.

Луцкий: «Спустя 37 лет мы помним тех героев». В Минске почтили память жертв Чернобыля-4

Василий Авраменко, участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС:
Было у нас все сложено, каждый выполнял свои обязанности, никто не отказывался. Одно, что мне посчастливилось, – каждые полгода я находился на лечении по 2,5 и даже по 3,5 месяца. И потом в санаторий отправляли. Это меня еще спасло.

Луцкий: «Спустя 37 лет мы помним тех героев». В Минске почтили память жертв Чернобыля-7

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В тот апрельский день 1986 года, конечно же, вся страна, весь Советский Союз стали на защиту от этой радиационной угрозы. И необходимо отметить, что спустя 37 лет мы помним тех героев, которые отдали свою жизнь, пожертвовали своим здоровьем для того, чтобы ликвидировать последствия катастрофы.

Луцкий: «Спустя 37 лет мы помним тех героев». В Минске почтили память жертв Чернобыля-10

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень много внимания уделяется системе здравоохранения, реабилитации граждан, проживающих на пострадавших территориях. Народное хозяйство у нас восстанавливается. Это та трагедия, которая объединила и консолидировала белорусскую нацию, белорусский народ.

Луцкий: «Спустя 37 лет мы помним тех героев». В Минске почтили память жертв Чернобыля-13

Отметим, что сегодня в Минске проживают более 3 300 участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Каждый из них находится под социальной защитой государства.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Игорь Луцкий # Сергей Сивец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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