Кто занимается мониторингом цен и какая ситуация сейчас в магазинах? Рассказал Александр Щекович

Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей абсолютно во всех жизненных ситуациях? В программе «Большой город» на СТВ поговорили, чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения. Екатерина Забенько, СТВ:

Одна из социальных гарантий государства – это цены в магазинах. Их контроль осуществляется не один месяц. Вы принимаете в этом активное участие. На сегодня сохраняется ли контроль над ценами? Не растут ли они? Вы частые гости в магазинах, торговых объектах – все ли там в порядке?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Работа идет несколько лет. Мы мониторим цены. Я скажу, в связи с чем это было связано. В первую очередь мы посмотрели, что цены на те продукты питания, на то, что производится в Республике Беларусь, необъективно начали расти. Мы пытались выяснить причину роста цен, собирались с сетевиками, с фермерами, пытались понять, в какой момент наступает этот рост цен. Мы мониторили цены несколько лет и докладывали в том числе главе государства, Совету министров. И это увидели, это взято под жесткий контроль. Что касается цен, мы в городе смотрим порядка 20 магазинов. Много или мало? Я скажу так: мы смотрим магазины шаговой доступности и различные сетевые магазины, чтобы не было какой-то предвзятости. Есть 86 групп товаров различной направленности. Это и мясные изделия, хлебобулочные, крупяные, бытовая химия, овощи – это то, что мы смотрим. Мы видим, что цены росли, это нужно признавать, особенно были сезонные (это наши овощи). В начале 2020 года рост цен на некоторые продукты достигал 300 %, причем на те продукты, которые выращиваются в Республики Беларусь.