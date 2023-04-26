Кто занимается мониторингом цен и какая ситуация сейчас в магазинах? Рассказал Александр Щекович
Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей абсолютно во всех жизненных ситуациях? В программе «Большой город» на СТВ поговорили, чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения.
Екатерина Забенько, СТВ:
Одна из социальных гарантий государства – это цены в магазинах. Их контроль осуществляется не один месяц. Вы принимаете в этом активное участие. На сегодня сохраняется ли контроль над ценами? Не растут ли они? Вы частые гости в магазинах, торговых объектах – все ли там в порядке?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Работа идет несколько лет. Мы мониторим цены. Я скажу, в связи с чем это было связано. В первую очередь мы посмотрели, что цены на те продукты питания, на то, что производится в Республике Беларусь, необъективно начали расти. Мы пытались выяснить причину роста цен, собирались с сетевиками, с фермерами, пытались понять, в какой момент наступает этот рост цен. Мы мониторили цены несколько лет и докладывали в том числе главе государства, Совету министров. И это увидели, это взято под жесткий контроль.
Что касается цен, мы в городе смотрим порядка 20 магазинов. Много или мало? Я скажу так: мы смотрим магазины шаговой доступности и различные сетевые магазины, чтобы не было какой-то предвзятости. Есть 86 групп товаров различной направленности. Это и мясные изделия, хлебобулочные, крупяные, бытовая химия, овощи – это то, что мы смотрим. Мы видим, что цены росли, это нужно признавать, особенно были сезонные (это наши овощи). В начале 2020 года рост цен на некоторые продукты достигал 300 %, причем на те продукты, которые выращиваются в Республики Беларусь.
Александр Щекович:
Мы обращали внимание нашего правительства, что, уважаемые министры, мы говорим, отчитываемся, что у нас по определенной группе товаров в 2, 3, 4 раза больше собираем урожая, но мы сталкиваемся каждую весну с такой проблемой. Это было услышано, было проанализировано. И ввели определенные ограничения на цены. Сегодня мы готовы констатировать, что на те продукты питания, на ту сельскохозяйственную продукцию, которые есть в Беларуси (капуста, свекла, морковь, картофель), цены стабилизировались. Да, есть огурец, помидор, перец – это все-таки сезонные виды, и то в Минске приняты программы, чтобы обеспечивать жителей более низкими ценами. Мы подняли вопрос по стабилизационным фондам, чтобы они были заполненными. Это гарантия того, что при случае колебания цен на рынок можно предоставить то, что находится в стабфондах, чтобы сбить большой всплеск. Это дает свои результаты. Что касается ряда продукции, которая была востребована, где цены росли в 200 %, то сегодня такого нет.
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