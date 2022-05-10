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«Около 130 мест подтоплений». В Минске активно ремонтируют мосты, путепроводы и дороги

10 мая 2022 13:36
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Новости Беларуси. В Минске активными темпами идет ремонт мостов, путепроводов и дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Около 130 мест подтоплений». В Минске активно ремонтируют мосты, путепроводы и дороги-1

В планах – заменить асфальтобетонное покрытие на 70 участках. Особое внимание – проблемным местам, где полотно находится в наиболее неудовлетворительном состоянии. За последнее время существенно изменился состав бетона, разработаны нормативные документы, позволяющие сократить сроки проектирования.  Большинство неровностей и дефектов после зимнего периода уже успешно устранены.

«Около 130 мест подтоплений». В Минске активно ремонтируют мосты, путепроводы и дороги-4

Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора:
Инженерные коммуникации – мы их практически все проверили, провели обследование. В Минске около 130 мест подтоплений, на всех этих местах проведены определенные мероприятия.

В столице планируют провести работы на площади 1 миллион 400 тысяч квадратных метров. Это как ямочный ремонт, так и полная замена покрытия.

# Автодороги Беларуси # общество # Денис Глинский # Фотофакт

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