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Уже более 20 тонн товаров. Партию гуманитарной помощи для украинцев собрала «Белая Русь»

10 мая 2022 14:01
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Новости Беларуси. Партию гуманитарной помощи для украинцев собрала Минская городская организация «Белая Русь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ее направили семьям Донбасса, детям и раненым. Собрано более 20 тонн товаров первой необходимости.

Уже более 20 тонн товаров. Партию гуманитарной помощи для украинцев собрала «Белая Русь»-1

В акции приняли участие представители организации, предприятия и неравнодушные минчане. Приносили средства гигиены, продукты, одежду, детское питание, лекарства и консервы. Так, например, Московская районная организация «Белая Русь», для доставки своих более 5 тонн помощи заказала целый автобус.

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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