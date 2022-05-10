Уже более 20 тонн товаров. Партию гуманитарной помощи для украинцев собрала «Белая Русь»

Новости Беларуси. Партию гуманитарной помощи для украинцев собрала Минская городская организация «Белая Русь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ее направили семьям Донбасса, детям и раненым. Собрано более 20 тонн товаров первой необходимости.

В акции приняли участие представители организации, предприятия и неравнодушные минчане. Приносили средства гигиены, продукты, одежду, детское питание, лекарства и консервы. Так, например, Московская районная организация «Белая Русь», для доставки своих более 5 тонн помощи заказала целый автобус.