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61% населения Минска привилось от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация контролируемая

10 мая 2022 13:50
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Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в столице контролируемая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

61% населения Минска привилось от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация контролируемая-1

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями не превышает средние многолетние значения. На таком же уровне и показатели по кишечным инфекциям. Коронавирус сейчас встречается заметно реже. После пятой волны заболеваемость ковидом уменьшилась на порядок. Несмотря на это, активно продолжают вакцинацию населения.

61% населения Минска привилось от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация контролируемая-4

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:
Активно идет вакцинация населения против коронавируса, сейчас уже в городе привито одной дозой прививки 67 % населения, 61 % привиты двумя дозами. Проводится вакцинация детей.

Санитарно-эпидемиологическая служба совместно с комитетом по здравоохранению активно работает с родителями, чтобы процент вакцинированных от коронавирусной инфекции детей также рос.

# Вакцинация # общество # Светлана Ермак # Фотофакт

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