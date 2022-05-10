61% населения Минска привилось от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация контролируемая

Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в столице контролируемая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в столице контролируемая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями не превышает средние многолетние значения. На таком же уровне и показатели по кишечным инфекциям. Коронавирус сейчас встречается заметно реже. После пятой волны заболеваемость ковидом уменьшилась на порядок. Несмотря на это, активно продолжают вакцинацию населения.
Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:
Активно идет вакцинация населения против коронавируса, сейчас уже в городе привито одной дозой прививки 67 % населения, 61 % привиты двумя дозами. Проводится вакцинация детей.
Санитарно-эпидемиологическая служба совместно с комитетом по здравоохранению активно работает с родителями, чтобы процент вакцинированных от коронавирусной инфекции детей также рос.