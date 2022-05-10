61% населения Минска привилось от коронавируса. Эпидемиологическая ситуация контролируемая

Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в столице контролируемая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями не превышает средние многолетние значения. На таком же уровне и показатели по кишечным инфекциям. Коронавирус сейчас встречается заметно реже. После пятой волны заболеваемость ковидом уменьшилась на порядок. Несмотря на это, активно продолжают вакцинацию населения.