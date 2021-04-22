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Первый секретарь Минского горкома БРСМ: наша молодёжь работает не за маленькую зарплату

22 апреля 2021 13:01
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Сколько можно заработать летом студентам?

«Чтобы ребята сами могли выбирать». Где студентам предлагают работать летом?

Первый секретарь Минского горкома БРСМ: наша молодёжь работает не за маленькую зарплату-1

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Все зависит от выполненной работы и от количества времени, сколько человек работал. В 2020 году средняя заработная плата составляла около 800 рублей, в 2021 году наши ребята работают на Минском заводе шестерен, там заработная плата более 800 рублей.

На основании этого мы должны прекрасно понимать, что наша молодежь тоже работает не за маленькую заработную плату. На основании этого мы и прорабатываем вопрос на предприятиях, чтобы наша молодежь, конечно же, получала больше. Я думаю, что все будет зависеть только от количества часов, сколько наш молодой человек, боец студенческого отряда, сможет работать в сутки. Ну и, конечно же, от проделанной работы и от выполненных объемов все зависит.

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Юлия Алексеюк:
От предприятия зависит же это тоже?

Роман Бондарук:
Ну, конечно же, и от предприятия зависит, где человек работает, на каком предприятии.

# БРСМ # общество # Юлия Алексеюк # Роман Бондарук # Фотофакт

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