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Мир меняется. Когда в IT-сфере появятся студенческие отряды?

22 апреля 2021 11:18
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Мне кажется, что во времена наших родителей как-то больше на слуху, более популярными были строительные направления, возможно, работа в полях. А сейчас и направлений много, и мир уже меняется, поэтому появляются же новые какие-то специальности, новые профили. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас уже появились новые профили, и какие планируются в будущем?

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Мир меняется. Когда в IT-сфере появятся студенческие отряды?-1

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Уже на сегодня у нас существуют семь профилей. Так как у нас Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, конечно же, для ребят больше IT-сфера. На основании этого стоит рассмотреть именно IT-сферу, где наши программисты смогут работать именно в составе студенческих отрядов.

Остальные учреждения высшего образования – это, конечно же, распределяется по предыдущим направлениям, которые я назвал. На основании этого только для БГУИР хотелось бы такую специфику придумать, где они смогут работать именно в составе студенческих отрядов.

Мир меняется. Когда в IT-сфере появятся студенческие отряды?-4

Юлия Алексеюк:
Но, у нас же есть и другие вузы, в которых студенты обучаются IT-специальностям. Их не будут задействовать?

Роман Бондарук:
Конечно, стоит их также привлекать, но упор делать на БГУИР.

Юлия Алексеюк:
Как профильный вуз, да?

Роман Бондарук:
Да.

# БРСМ # общество # Юлия Алексеюк # Роман Бондарук # Фотофакт

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