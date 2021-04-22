Мир меняется. Когда в IT-сфере появятся студенческие отряды?

Юлия Алексеюк, ведущая: Мне кажется, что во времена наших родителей как-то больше на слуху, более популярными были строительные направления, возможно, работа в полях. А сейчас и направлений много, и мир уже меняется, поэтому появляются же новые какие-то специальности, новые профили. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас уже появились новые профили, и какие планируются в будущем?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Уже на сегодня у нас существуют семь профилей. Так как у нас Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, конечно же, для ребят больше IT-сфера. На основании этого стоит рассмотреть именно IT-сферу, где наши программисты смогут работать именно в составе студенческих отрядов.

Остальные учреждения высшего образования – это, конечно же, распределяется по предыдущим направлениям, которые я назвал. На основании этого только для БГУИР хотелось бы такую специфику придумать, где они смогут работать именно в составе студенческих отрядов.