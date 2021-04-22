«В списке товаров первой необходимости 89 позиций». Что делают в Беларуси, чтобы не допустить необоснованный рост цен

Новости Беларуси. Не допустить необоснованный рост. Парламентарии продолжают еженедельный мониторинг цен на товары в аптеках и магазинах, которые пользуются у населения большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побывали и в Могилеве. Особое внимание на социально значимую группу. В частности, речь идет об овощах, крупах, мясной и молочной продукции.

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В списке товаров первой необходимости 89 позиций, согласно соответствующего постановления правительства о временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары. Мы систематически отслеживаем фактическое наличие, ассортимент, цены на эти товары. С марта рост цен на товары первой необходимости ограничен и составляет не более 0,2 %. Как показывает сегодняшний мониторинг, в целом торговые сети эти цены выдерживают.