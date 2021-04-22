Прямой эфир

«В списке товаров первой необходимости 89 позиций». Что делают в Беларуси, чтобы не допустить необоснованный рост цен

22 апреля 2021 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не допустить необоснованный рост. Парламентарии продолжают еженедельный мониторинг цен на товары в аптеках и магазинах, которые пользуются у населения большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В списке товаров первой необходимости 89 позиций». Что делают в Беларуси, чтобы не допустить необоснованный рост цен-1

Побывали и в Могилеве. Особое внимание на социально значимую группу. В частности, речь идет об овощах, крупах, мясной и молочной продукции.   

«В списке товаров первой необходимости 89 позиций». Что делают в Беларуси, чтобы не допустить необоснованный рост цен-4

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
В списке товаров первой необходимости 89 позиций, согласно соответствующего постановления правительства о временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары. Мы систематически отслеживаем фактическое наличие, ассортимент, цены на эти товары. С марта рост цен на товары первой необходимости ограничен и составляет не более 0,2 %. Как показывает сегодняшний мониторинг, в целом торговые сети эти цены выдерживают.   

«В списке товаров первой необходимости 89 позиций». Что делают в Беларуси, чтобы не допустить необоснованный рост цен-7

Отметим, мониторинг за ценами на социально значимые товары депутаты проводят совместно с профсоюзами.   

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Ольга Петрашова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лицо и голос «Славянского базара», символ белорусского телевидения. Елена Спиридович празднует 60-летие
22 апреля 2021 09:00

Лицо и голос «Славянского базара», символ белорусского телевидения. Елена Спиридович празднует 60-летие

«На одном из дачных домов мне удалось изъять спичку, которая была оставлена преступником». Судебные эксперты рассказали о своей работе
22 апреля 2021 08:52

«На одном из дачных домов мне удалось изъять спичку, которая была оставлена преступником». Судебные эксперты рассказали о своей работе

75 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса
22 апреля 2021 08:41

75 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса