«В списке товаров первой необходимости 89 позиций». Что делают в Беларуси, чтобы не допустить необоснованный рост цен

Новости Беларуси. Не допустить необоснованный рост. Парламентарии продолжают еженедельный мониторинг цен на товары в аптеках и магазинах, которые пользуются у населения большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не допустить необоснованный рост. Парламентарии продолжают еженедельный мониторинг цен на товары в аптеках и магазинах, которые пользуются у населения большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Побывали и в Могилеве. Особое внимание на социально значимую группу. В частности, речь идет об овощах, крупах, мясной и молочной продукции.
Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В списке товаров первой необходимости 89 позиций, согласно соответствующего постановления правительства о временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары. Мы систематически отслеживаем фактическое наличие, ассортимент, цены на эти товары. С марта рост цен на товары первой необходимости ограничен и составляет не более 0,2 %. Как показывает сегодняшний мониторинг, в целом торговые сети эти цены выдерживают.
Отметим, мониторинг за ценами на социально значимые товары депутаты проводят совместно с профсоюзами.