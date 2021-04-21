«Чтобы ребята сами могли выбирать». Где студентам предлагают работать летом?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Студотрядовское движение – это одно из основных направлений деятельности БРСМ. Я знаю, что в 2020 году вы трудоустроили порядка 24 тысяч студентов. Расскажите, пожалуйста, какие планы у вас на этот год?
«В этом году мы планируем трудоустроить больше, чем в 2020 году»
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Да, одно из ярких направлений Белорусского республиканского союза молодежи является трудоустройство молодежи. В этом году мы планируем трудоустроить, конечно же, больше, чем в 2020 году. На основании этого мы проводим акцию «Выбираем студотряд!».
На сегодня у нас уже более четырех тысяч заявок, где каждый молодой человек хочет трудоустроиться в летний период в составе студенческих отрядов. И также очень приятно, что со стороны государства уделяется особое внимание по формированию студенческих отрядов. На основании этого молодежь очень интересуется именно работой в составе студенческих отрядов.
Юлия Алексеюк:
Я так понимаю, что этот вот промопроект «Выбираем студотряд!» – это такой первый шаг у студентов на пути к тому, чтобы трудоустроиться летом?
Роман Бондарук:
Да. Суть данного проекта заключается именно в информировании молодежи о работе в составе студенческих отрядов. Для того, чтобы молодежь могла обратиться к нам и уточнить, по каким направлениям и где она может работать в третьем трудовом семестре.
Какие есть мероприятия, чтобы молодежь как можно больше знала о такой возможности?
Юлия Алексеюк:
Я так понимаю, что вы же проводите много проектов, какие-то выставки, промопректы. Какие у вас еще есть мероприятия для того, чтобы молодежь как можно больше знала о такой возможности?
Роман Бондарук:
В Минской городской организации союза молодежи утвержден план работы по привлечению нашей молодежи и информированию для работы в составе студенческих отрядов. Промопроект «Выбираем студотряд!» у нас реализуется еженедельно.
А также помимо этого мы в данный момент разрабатываем и снимаем видеоролики, где будем информировать нашу молодежь, в каких направлениях и в каких сферах она может трудоустроиться.
Юлия Алексеюк:
И какие направления у вас есть?
Роман Бондарук:
У нас семь направлений, в которых мы трудоустраиваем. Это сельскохозяйственные отряды, производственные, строительные, экологические, медицинские.
На основании этого, конечно, специфика у каждого учреждения образования. По каким направлением они хотят трудоустроиться – это мы уже будем узнавать, когда будем проводить акцию «Выбираем студотряд!».
На основании этого для технологического вуза – это, конечно же, работа на предприятиях города Минска в сфере производственных отрядов. Это, например, работа на «Атланте». А также, например, для Белорусского государственного педагогического университета – это работа в составе педагогических лагерей. Это работа вожатыми, например.
Юлия Алексеюк:
Хорошо. А какие вузы уже включились в процесс?
Роман Бондарук:
В данный момент у нас уже работает Белорусская государственная академия связи на Белпочте, где ребята в количестве 19 человек работают в составе студенческих отрядов. У нас упор по работе будет начинаться с мая текущего года. Но в данный момент у нас проработка вопросов именно, где смогут ребята работать? На каких предприятиях города Минска и не только города нашего.
«Утверждено более восьми тысяч мест, где смогут наши ребята работать»
Юлия Алексеюк:
На каких предприятиях Минска будут работать ребята этим летом?
Роман Бондарук:
В этом году у нас утверждено более восьми тысяч мест, где смогут наши ребята работать. Но одним из ярких и таких огромных предприятий, на котором наши ребята смогут работать, это «Атлант», это Минский завод колесных тягачей, это МАЗ.
Юлия Алексеюк:
А ребята могут сами выбирать, на какое предприятие они могут пойти работать?
Роман Бондарук:
Да, конечно. Это так и должно быть, чтобы ребята сами могли выбирать, где они хотят работать и по каким направлениям.