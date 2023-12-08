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Первый самостоятельный вдох. Белорусские хирурги провели уникальную операцию новорождённой девочке

08 декабря 2023 17:14
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Новости Беларуси. Первый самостоятельный вдох. Белорусские хирурги провели уникальную операцию новорожденной девочке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После появления на свет у малышки диагностировали критический стеноз трахеи – порок, несовместимый с жизнью.

Как прошла сложнейшая операция, узнала Диана Головач.

Первый самостоятельный вдох. Белорусские хирурги провели уникальную операцию новорождённой девочке-1

Операцию провели на 14-е сутки жизни девочки. На тот момент Нелли весила менее двух килограммов. Маленькой пациентке была выполнена слайд-пластика трахеи с подключением ЭКМО. В мировой медицинской практике такие вмешательства крайне редкие. Врачи нечасто берутся оперировать детей с низкой массой тела. Белорусские специалисты провели шесть часов у операционного стола, спасая жизнь маленькой пациентки.

В Минске провели уникальную операцию новорожденному ребенку. Подробности.

Для того чтобы манипуляция прошла успешно, врачи РНПЦ детской хирургии стажировались в московской клинике, где такие вмешательства выполнялись неоднократно.

Первый самостоятельный вдох. Белорусские хирурги провели уникальную операцию новорождённой девочке-4

Андрей Заполянский, заведующий отделом детской хирургии РНПЦ детской хирургии:
Каждый этот случай – это жизнь ребенка. Сейчас, когда центр развивается, когда есть возможность работать с кардиохирургами, подключать современные возможности и технологии, мы можем спасать этих детей. И давать им возможность жить и радовать своих родителей.

Конечно, это был челлендж для нас. Потому что с такого пациента сложно начинать. Тем не менее все прошло успешно, и здесь вот как раз этот случай показывает, что наши технологии передовые, они используются не только теоретически, но и на практике. Это позволяет выхаживать таких сложных детей и спасать жизнь таких маленьких пациентов.

Как отреагировала мама маленькой пациентки – смотрите в сюжете.

# Медицина # общество # Диана Головач # Фотофакт

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