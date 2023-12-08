Первый самостоятельный вдох. Белорусские хирурги провели уникальную операцию новорождённой девочке

Новости Беларуси. Первый самостоятельный вдох. Белорусские хирурги провели уникальную операцию новорожденной девочке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После появления на свет у малышки диагностировали критический стеноз трахеи – порок, несовместимый с жизнью. Как прошла сложнейшая операция, узнала Диана Головач.

Операцию провели на 14-е сутки жизни девочки. На тот момент Нелли весила менее двух килограммов. Маленькой пациентке была выполнена слайд-пластика трахеи с подключением ЭКМО. В мировой медицинской практике такие вмешательства крайне редкие. Врачи нечасто берутся оперировать детей с низкой массой тела. Белорусские специалисты провели шесть часов у операционного стола, спасая жизнь маленькой пациентки. В Минске провели уникальную операцию новорожденному ребенку. Подробности. Для того чтобы манипуляция прошла успешно, врачи РНПЦ детской хирургии стажировались в московской клинике, где такие вмешательства выполнялись неоднократно.