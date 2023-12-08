Молоко с первой государственной козьей фермы появилось на прилавках Могилёвской области

Новости Беларуси. Молоко с первой государственной козьей фермы появилось на прилавках Могилевской области. Уникальный продукт – результат инвестиционного проекта, цель которого – развитие племенного козоводства на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые 250 литров бодливого молока Шкловский маслодельный завод принял на прошлой неделе, и с тех пор спрос на новинку заметно подрос. О перспективах козоводства в Беларуси и вкусном молоке – в материале Юлии Мычки.

Уже завтра с этой фермы уедет третья партия молока. Спрос на уникальный продукт растет не по дням, а по часам. Осторожный маркетинг стартовал с 250 литров, но бодаться за свою нишу на прилавках могилевскому продукту не пришлось, следующие поставки выросли прямо на глазах.

Игорь Гордей, первый заместитель генерального директора Могилевского госплемпредприятия:

Вторая партия – они заявку сделали на 500 литров. В субботу заявку сделали, что будут забирать. К вечеру уже на 600. А когда приехали, забрали все 750. То есть сегодня молоко востребовано.