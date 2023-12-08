Молоко с первой государственной козьей фермы появилось на прилавках Могилёвской области
Новости Беларуси. Молоко с первой государственной козьей фермы появилось на прилавках Могилевской области. Уникальный продукт – результат инвестиционного проекта, цель которого – развитие племенного козоводства на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые 250 литров бодливого молока Шкловский маслодельный завод принял на прошлой неделе, и с тех пор спрос на новинку заметно подрос.
О перспективах козоводства в Беларуси и вкусном молоке – в материале Юлии Мычки.
Уже завтра с этой фермы уедет третья партия молока. Спрос на уникальный продукт растет не по дням, а по часам. Осторожный маркетинг стартовал с 250 литров, но бодаться за свою нишу на прилавках могилевскому продукту не пришлось, следующие поставки выросли прямо на глазах.
Игорь Гордей, первый заместитель генерального директора Могилевского госплемпредприятия:
Вторая партия – они заявку сделали на 500 литров. В субботу заявку сделали, что будут забирать. К вечеру уже на 600. А когда приехали, забрали все 750. То есть сегодня молоко востребовано.
Специалисты первой в стране козьей фермы, как говорят в народе, идут по первому снегу. Не то чтобы козоводство для Беларуси – нечто новое и неизвестное. В частных подворьях козой не удивишь. Только вот вкус у деревенского молока на любителя. В отличие от своих белорусских родственников эти козы альпийской и зааненской пород, которых привезли из Австрии, отличаются не только высокой молочной продуктивностью, но и отсутствием специфического запаха и привкуса у напитка. Все стандарты соблюдены.
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