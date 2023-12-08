Волшебство декабря: как адвент-календарь превращает каждый день в праздник?

Какие подарки в топе в этом году, жива ли традиция есть майонезные салаты и жареную курицу в новогоднюю ночь и как похудеть за три дня до Нового года? Попробуем составить чек-лист важных дел и подойти к Новому году во всеоружии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Знаю, что вы делаете адвент-календарь для того, чтобы превратить всю эту подготовку к Новому году в настоящий интересный квест. Расскажите подробнее.