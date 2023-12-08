Волшебство декабря: как адвент-календарь превращает каждый день в праздник?

Какие подарки в топе в этом году, жива ли традиция есть майонезные салаты и жареную курицу в новогоднюю ночь и как похудеть за три дня до Нового года? Попробуем составить чек-лист важных дел и подойти к Новому году во всеоружии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Знаю, что вы делаете адвент-календарь для того, чтобы превратить всю эту подготовку к Новому году в настоящий интересный квест. Расскажите подробнее.
Анастасия Семенова, психолог:
Да, это моя семейная традиция. Ее начала моя мама. В моем детстве я просыпалась 1 декабря, до Рождества или Нового года, то есть 25-30 дней каждое утро висел подарочек на ниточке под елкой, на котором каждый день был какой-то подарок. Внутри была либо сладость, либо необычный подарок, книга, либо интересное задание. Например, слепить снеговика или покататься на коньках. Эту традицию я принесла в свою семью, я делаю адвент-календарь для мужа, для меня. Мы таким образом проводим декабрь. Каждый день волшебный. Ты встаешь, тебе интересно посмотреть, что в твоем пакетике, увидеть эмоции близкого человека.
Также мы всей семьей приглашаем друзей к себе домой, мы лепим имбирных человечков, готовим сами декорации, вырезаем на мандаринках смешные рожицы и ставим под елку.
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