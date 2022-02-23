«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке
Новости Беларуси. Второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям Конституции совпал с Днем защитников Отечества. В честь праздника на одном из гродненских участков всем мужчинам решили дарить подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студенты, медики, пенсионеры – как только участник голосования опускал бюллетень в урну, его приветствовали аплодисментами. Поздравления стали приятным сюрпризом для местных жителей и уж точно обеспечили им хорошее настроение на весь день. В комиссии по референдуму уверены: это не лишнее, ведь все-таки момент исторический – человек становится причастным к определению вектора развития своей страны.
Вячеслав Петрашко, житель Гродно:
Первый раз голосую. Для меня этот день очень значительный, так как я могу внести свою часть, толику в государство. То есть мой голос что-то решает.
Михаил Бабей, житель Гродно:
Живем в этой стране и должны делать свой выбор. Я сам из Украины, но здесь очень давно уже. Корни пустил – это уже моя Родина. Вторая, но Родина.
Марина Добродушенко, секретарь участковой комиссии по референдуму № 65 Гродно:
Не только желаем успехов и здоровья, но просим, чтобы они оставались настоящими защитниками, не только своей семьи, но и своей Родины, чтобы они стали примером для своих детей, внуков.