Прямой эфир

«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке

23 февраля 2022 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям Конституции совпал с Днем защитников Отечества. В честь праздника на одном из гродненских участков всем мужчинам решили дарить подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке-1

Студенты, медики, пенсионеры – как только участник голосования опускал бюллетень в урну, его приветствовали аплодисментами. Поздравления стали приятным сюрпризом для местных жителей и уж точно обеспечили им хорошее настроение на весь день. В комиссии по референдуму уверены: это не лишнее, ведь все-таки момент исторический – человек становится причастным к определению вектора развития своей страны.

«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке-4

Вячеслав Петрашко, житель Гродно:
Первый раз голосую. Для меня этот день очень значительный, так как я могу внести свою часть, толику в государство. То есть мой голос что-то решает.

«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке-7

Михаил Бабей, житель Гродно:
Живем в этой стране и должны делать свой выбор. Я сам из Украины, но здесь очень давно уже. Корни пустил это уже моя Родина. Вторая, но Родина.

«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке-10

Марина Добродушенко, секретарь участковой комиссии по референдуму № 65 Гродно:
Не только желаем успехов и здоровья, но просим, чтобы они оставались настоящими защитниками, не только своей семьи, но и своей Родины, чтобы они стали примером для своих детей, внуков.

«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке-13

На участке отмечают высокую активность жителей. Только за первый день досрочного голосования сделать свой выбор пришли около 200 граждан.

Читайте также:

«Это очень важно для каждого человека». О чем говорили белорусы в первый день досрочного голосования на референдуме?

Карпенко во второй день досрочного голосования на референдуме: «Комиссии работают в штатном режиме»

Соблюдаются ли эпидмеры на участках и как голосовать больным коронавирусом? Рассказывает Дмитрий Пиневич

# Референдум # общество # Вячеслав Петрашко # Михаил Бабей # Марина Добродушенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Должны помещаться в мужскую ладонь. Как готовятся традиционные хинкали?
23 февраля 2022 11:38

Должны помещаться в мужскую ладонь. Как готовятся традиционные хинкали?

«Мужчины ждут праздника». Как белоруски подготовились к 23 февраля?
23 февраля 2022 11:35

«Мужчины ждут праздника». Как белоруски подготовились к 23 февраля?

Строительные инструменты и радиоуправляемые игрушки. Что входит в рейтинг и антирейтинг подарков на 23 февраля?
23 февраля 2022 11:23

Строительные инструменты и радиоуправляемые игрушки. Что входит в рейтинг и антирейтинг подарков на 23 февраля?