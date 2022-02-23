«Первый раз голосую». 23 февраля в Гродно мужчин поздравляли с праздником прямо на избирательном участке

Новости Беларуси. Второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям Конституции совпал с Днем защитников Отечества. В честь праздника на одном из гродненских участков всем мужчинам решили дарить подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты, медики, пенсионеры – как только участник голосования опускал бюллетень в урну, его приветствовали аплодисментами. Поздравления стали приятным сюрпризом для местных жителей и уж точно обеспечили им хорошее настроение на весь день. В комиссии по референдуму уверены: это не лишнее, ведь все-таки момент исторический – человек становится причастным к определению вектора развития своей страны.

Вячеслав Петрашко, житель Гродно:

Первый раз голосую. Для меня этот день очень значительный, так как я могу внести свою часть, толику в государство. То есть мой голос что-то решает.

Михаил Бабей, житель Гродно:

Живем в этой стране и должны делать свой выбор. Я сам из Украины, но здесь очень давно уже. Корни пустил – это уже моя Родина. Вторая, но Родина.