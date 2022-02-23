«Мужчины ждут праздника». Как белоруски подготовились к 23 февраля?

Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Многие мужчины всегда говорили, что 8 марта – женский день – как-то особенно отмечается: всегда застолье, широко. А 23 февраля – день мужчин – как-то более скромно. Можно сказать, что сейчас уже праздник уравнивается? Настоящий полноценный праздник или нет? Что наши милые женщины скажут? Они же готовят подарки и застолья для своих мужчин.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Мы, девочки, затейницы. Нам всегда проще для себя организовать какой-то праздник. У нас это на широкую руку и ногу. Мужчины более сдержанные, у них все попроще. Наверное, чем больше женщины сегодня вкладываются в мужской праздник, тем это праздник по статусу, рангу приближается к женскому. Думаю, наверное, не догонит, что и правильно. Ольга Бурлакова:

Что посеешь 23 февраля, то и пожнешь 8 марта.