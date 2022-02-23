«Мужчины ждут праздника». Как белоруски подготовились к 23 февраля?
Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Многие мужчины всегда говорили, что 8 марта – женский день – как-то особенно отмечается: всегда застолье, широко. А 23 февраля – день мужчин – как-то более скромно. Можно сказать, что сейчас уже праздник уравнивается? Настоящий полноценный праздник или нет? Что наши милые женщины скажут? Они же готовят подарки и застолья для своих мужчин.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:
Мы, девочки, затейницы. Нам всегда проще для себя организовать какой-то праздник. У нас это на широкую руку и ногу. Мужчины более сдержанные, у них все попроще. Наверное, чем больше женщины сегодня вкладываются в мужской праздник, тем это праздник по статусу, рангу приближается к женскому. Думаю, наверное, не догонит, что и правильно.
Ольга Бурлакова:
Что посеешь 23 февраля, то и пожнешь 8 марта.
Ольга Дроздович, мама учащегося Специализированного лицея МВД Республики Беларусь:
Вместе с тем мужчины ждут праздника. На самом деле ждут праздника – от мала до велика, каждый мужчина в каждой семье. У нас тоже принято 23 февраля отмечать в кругу семьи. Например, я своему сыну ежегодно делаю небольшую презентацию. За год мы собираем фотографии и потом в общем кругу, показываем эту презентацию. То есть мы видим, как наш ребенок или отец растет, скажем образно, в течение года, какой он стал мужественный, что он достиг. Вот у нас так. У нас небольшой фейерверк потом в конце.
Нелли Куприянович:
Очень мотивирующе на самом деле, когда можно посмотреть на свои результаты со стороны.
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