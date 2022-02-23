Строительные инструменты и радиоуправляемые игрушки. Что входит в рейтинг и антирейтинг подарков на 23 февраля?

Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Артем, скажите, а вы любите, когда вам в этот день делают сюрпризы?

Артем Шауро, капитан, командир отряда разминирования противоминного центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Несомненно. Такое происходит, можно сказать, ежегодно. Потому что две моих любимых женщины ежегодно этот день красят и устраивают что-то необычное. Каждый год это. Алена Родовская:

Самый необычный подарок, который вы получали, кроме носков, пены для бритья? Что там еще в списке постоянно распространенных? Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

И вы лучше уточните на всякий случай – любимые женщины? Артем Шауро:

Дочь и супруга. Моей дочери сейчас три года, соответственно, в том году она была совсем крошка. Тем не менее маленький двухлетний ребенок умудрился нарисовать папе замечательный рисунок и тронуть. Алена Родовская:

Вот это самые дорогие подарки, согласитесь? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Игорь, а у вас какой запоминающийся подарок?

Игорь Лопатюк, начальник отдела идеологической и организационной работы центрального совета ДОСААФ:

Из запоминающихся подарков, может быть, покажется банальным – что сделано своими руками. Наверное, моим детям это было привычно, потому что за моими плечами 33 года службы в Вооруженных Силах. Поэтому, наверное, каждый праздник все, что они не дарили папе – это всегда было памятно. Сейчас то же самое внуки. Но самый памятный подарок, наверное, я бы выделил – это 23 февраля пять лет назад, когда старшая дочка позвонила мне по телефону. Я ожидал поздравление с праздником. Она говорит: «Нет, папа, это теперь неважно. 23 февраля у тебя пятый внук родился». Ольга Бурлакова:

Шикарный подарок. Игорь Лопатюк:

Вот тогда я понял, что, наверное, это из всех 23 февраля самый шикарный подарок.

Алена Родовская:

Наверное, все женщины меня пойму, когда я скажу, что головная боль – выбрать подарок к 23 февраля. Потому что это и не день рождения, где можно дарить глобальные подарки, а это комплимент, который очень хочется сделать. Потому что есть уважение, благодарность за то, что в этом мире существуют наши дорогие мужчины. Ольга Бурлакова:

Вообще мужчинам очень сложно выбирать подарки в отличие от женщин, которым нужно все абсолютно, и мужчина не прогадает. Алена Родовская:

Девочкам нужно все, а мужчинам – пена. Ольга Бурлакова:

А что нужно мужчинам?

Ольга Шерснева:

Вы знаете, на самом деле есть антирейтинг подарков, которые не стоит дарить. Милые женщины, если вы уже подготовили подарок и что-то услышите из антирейтинга, подумайте несколько раз. Возглавляет антирейтинг носки, крем для бритья, гель для душа, мыло, дезодорант, сладости и поздравительные открытки. Алена Родовская:

Вот это мой список. Ольга Бурлакова:

Сейчас все телезрительницы: «Подождите, так а что же тогда дарить?» Алена Родовская:

А в рейтинг самых желанных подарков, по последней информации, на 23 февраля попадают строительные инструменты, туристические поездки, наручные часы, радиоуправляемые игрушки – вот этот мне пункт больше всего нравится – аксессуары для рыбалки и охоты. Ольга Бурлакова:

Дорогие мужчины, может быть, вы пополните этот рейтинг? Если бы вы сейчас в вашем статусе и возрасте писали письмо не Деду Морозу, а фее волшебной, которая принесет вам один желанный подарок на 23 февраля, что бы это было? Ольга Шерснева:

Александр, с вас начнем.