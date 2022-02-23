Строительные инструменты и радиоуправляемые игрушки. Что входит в рейтинг и антирейтинг подарков на 23 февраля?
Новости Беларуси. 23 февраля – самый мужественный праздник в году. Настоящими мужчинами становятся или рождаются и как воспитать настоящего защитника Отечества? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Артем, скажите, а вы любите, когда вам в этот день делают сюрпризы?
Артем Шауро, капитан, командир отряда разминирования противоминного центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Несомненно. Такое происходит, можно сказать, ежегодно. Потому что две моих любимых женщины ежегодно этот день красят и устраивают что-то необычное. Каждый год это.
Алена Родовская:
Самый необычный подарок, который вы получали, кроме носков, пены для бритья? Что там еще в списке постоянно распространенных?
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
И вы лучше уточните на всякий случай – любимые женщины?
Артем Шауро:
Дочь и супруга. Моей дочери сейчас три года, соответственно, в том году она была совсем крошка. Тем не менее маленький двухлетний ребенок умудрился нарисовать папе замечательный рисунок и тронуть.
Алена Родовская:
Вот это самые дорогие подарки, согласитесь?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Игорь, а у вас какой запоминающийся подарок?
Игорь Лопатюк, начальник отдела идеологической и организационной работы центрального совета ДОСААФ:
Из запоминающихся подарков, может быть, покажется банальным – что сделано своими руками. Наверное, моим детям это было привычно, потому что за моими плечами 33 года службы в Вооруженных Силах. Поэтому, наверное, каждый праздник все, что они не дарили папе – это всегда было памятно. Сейчас то же самое внуки. Но самый памятный подарок, наверное, я бы выделил – это 23 февраля пять лет назад, когда старшая дочка позвонила мне по телефону. Я ожидал поздравление с праздником. Она говорит: «Нет, папа, это теперь неважно. 23 февраля у тебя пятый внук родился».
Ольга Бурлакова:
Шикарный подарок.
Игорь Лопатюк:
Вот тогда я понял, что, наверное, это из всех 23 февраля самый шикарный подарок.
Алена Родовская:
Наверное, все женщины меня пойму, когда я скажу, что головная боль – выбрать подарок к 23 февраля. Потому что это и не день рождения, где можно дарить глобальные подарки, а это комплимент, который очень хочется сделать. Потому что есть уважение, благодарность за то, что в этом мире существуют наши дорогие мужчины.
Ольга Бурлакова:
Вообще мужчинам очень сложно выбирать подарки в отличие от женщин, которым нужно все абсолютно, и мужчина не прогадает.
Алена Родовская:
Девочкам нужно все, а мужчинам – пена.
Ольга Бурлакова:
А что нужно мужчинам?
Ольга Шерснева:
Вы знаете, на самом деле есть антирейтинг подарков, которые не стоит дарить. Милые женщины, если вы уже подготовили подарок и что-то услышите из антирейтинга, подумайте несколько раз. Возглавляет антирейтинг носки, крем для бритья, гель для душа, мыло, дезодорант, сладости и поздравительные открытки.
Алена Родовская:
Вот это мой список.
Ольга Бурлакова:
Сейчас все телезрительницы: «Подождите, так а что же тогда дарить?»
Алена Родовская:
А в рейтинг самых желанных подарков, по последней информации, на 23 февраля попадают строительные инструменты, туристические поездки, наручные часы, радиоуправляемые игрушки – вот этот мне пункт больше всего нравится – аксессуары для рыбалки и охоты.
Ольга Бурлакова:
Дорогие мужчины, может быть, вы пополните этот рейтинг? Если бы вы сейчас в вашем статусе и возрасте писали письмо не Деду Морозу, а фее волшебной, которая принесет вам один желанный подарок на 23 февраля, что бы это было?
Ольга Шерснева:
Александр, с вас начнем.
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214, представитель военно-патриотического клуба «Рысь»:
Я, наверное, себе шины для автомобиля выбрал бы.
Алена Родовская:
Причем она бы выбрала сама и попала бы в точку. Где хотел себе сэкономить, а жена поехала и купила то, о чем даже мечтать не мог.
Ольга Бурлакова:
Артем, чтобы вы заказали фее?
Артем Шауро:
Строительный инструмент.
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