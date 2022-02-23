Должны помещаться в мужскую ладонь. Как готовятся традиционные хинкали?

Гамарджоба. Путь к сердцу героя лежит через званый ужин. Особенно 23 февраля. Это как никто другой знает жена спасателя МЧС. В белорусско-грузинской семье Хецуриани хинкали – фирменное блюдо. Все в восторге.

Борис Хецуриани:

Откуда произошли хинкали? Сестра одного горца тесто раскатывала, брала его в мешочек, добавляла в бульон рубленое мясо со специями и отдавала, когда воины уходили в бои, чтобы питаться, долго прожить.

Мария Хецуриани:

Почему хинкали в Грузии издревле считались мужским блюдом? Потому что они делаются ровно такого размера, чтобы помещалось именно в мужскую ладонь. В Грузии хинкали готовят в основном мужчины, все связано с тем, что тесто на хинкали сложно вымесить. Необходимо три часа, каждый час его вымешивать.

Приступаем. Полкилограмма муки солим по вкусу, помешиваем и постепенно добавляем 200 грамм ледяной воды. Как только тесто получится сыпучим, отправляем его отдохнуть на часок, чтобы все ингредиенты «подружились». После можно щедро вымешивать. Без рук богатыря не обойтись. Идеальная консистенция будет напоминать пластилин. Тем временем на кухне распускается букет специй. Мария Хецуриани:

Вообще, идет сугубо говяжий фарш, свиной мы добавляем для мягкости. Мы взяли 300 грамм фарша, добавили одну луковицу. Теперь заправляем наш фарш специями. Здесь кинза, она у нас замороженная, так как мы заготавливаем очень много. Можете взять кориандр, это в принципе одно и то же. Мы добавляем зиру (или кумин, как называется эта специя), она тоже придает такие восточные нотки. Тут главное не переборщить.

Борис Хецуриани:

Чтобы не переборщить с зирой, потому что она очень насыщенная, пряный очень запах, ее лучше взять немного. Можно взять маленькую жменьку на ладонь и просто растереть. Щепотка колорита. Сванскую соль хозяюшка любит смешивать с морской. Но наша белорусская ничуть не уступает. Приправляем фарш без фанатизма, потому что в ход пойдет мясной бульон с лаврушкой, перцем и солью. В этом фишка грузинских пельменей: первое и второе – два в одном. Бульон заливаем в фарш постепенно. Готовая масса должна напоминать сметану. Возвращаемся к тесту.

Мария Хецуриани:

Для начинки сырных хинкали нужен сыр сулугуни и растопленное сливочное масло, щепотка соли. Мы это все перемешиваем, делая комкообразную массу. Сделаем отдельно на сыр, отдельно на фарш. Начинаем раскатывать, муж тут филонит, он сам любит это дело делать. Так уж и быть, в такой праздник жена ему поможет. Раскатываем толщиной миллиметра три, края чуть-чуть больше раскатываем. Небольшой лайфхак: так как у нас фарш очень жидкий, мы берем блюдечко, в середину кладем ложечку фарша и приступаем к самой лепке.

Это нужно увидеть своими глазами. Верхом мастерства в Грузии считают 32 складочки. Ножки обрезают коротко. Но мы оставим хвостики. Во-первых, это красиво, во-вторых, удобно брать.

Мария Хецуриани:

Правой рукой собираем складки, движемся по кругу, зажимая эти складки, чтобы наш фарш впоследствии не вытек, вместе все собираем, делаем нашу ножку и срезаем. Аппетитные мешочки готовы. Забрасываем хинкали в кипящую подсоленную воду на 10 минут. Запахло Грузией. Но про сметанку и кетчуп забудьте. В лучших традициях джигиты приправляют черным перцем. Мария Хецуриани:

Приступаем к праздничному ужину. Всех мужчин мы поздравляем с праздником от нашей большой семьи.