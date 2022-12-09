Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?

Новости Беларуси. Ощутить праздничное настроение можно будет уже 9 декабря. Первый новогодний поезд с проводницами-Снегурочками готов отправиться из столицы в Беловежскую пущу к Деду Морозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ощутить праздничное настроение можно будет уже 9 декабря. Первый новогодний поезд с проводницами-Снегурочками готов отправиться из столицы в Беловежскую пущу к Деду Морозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогодний экспресс будет курсировать между Минском и Брестом каждые выходные декабря и первую половину января. Поезд отправляется со станции «Минск-Пассажирский» поздно вечером и прибывает утром в Брест, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу.
Гости посетят поместье белорусского Деда Мороза, побывают на аллее знаков Восточного календаря, загадают желания на поляне Двенадцати Месяцев и поводят хоровод вокруг елки.
В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах. Целый день туристы проведут в Беловежской пуще и вернутся в столицу. Ежегодно новогодним экспрессом пользуются более 1 500 человек.
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