Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?

Новости Беларуси. Ощутить праздничное настроение можно будет уже 9 декабря. Первый новогодний поезд с проводницами-Снегурочками готов отправиться из столицы в Беловежскую пущу к Деду Морозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний экспресс будет курсировать между Минском и Брестом каждые выходные декабря и первую половину января. Поезд отправляется со станции «Минск-Пассажирский» поздно вечером и прибывает утром в Брест, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу.

Гости посетят поместье белорусского Деда Мороза, побывают на аллее знаков Восточного календаря, загадают желания на поляне Двенадцати Месяцев и поводят хоровод вокруг елки.