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Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?

09 декабря 2022 07:08
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Новости Беларуси. Ощутить праздничное настроение можно будет уже 9 декабря. Первый новогодний поезд с проводницами-Снегурочками готов отправиться из столицы в Беловежскую пущу к Деду Морозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?-1

Новогодний экспресс будет курсировать между Минском и Брестом каждые выходные декабря и первую половину января. Поезд отправляется со станции «Минск-Пассажирский» поздно вечером и прибывает утром в Брест, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу.  

Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?-4

Гости посетят поместье белорусского Деда Мороза, побывают на аллее знаков Восточного календаря, загадают желания на поляне Двенадцати Месяцев и поводят хоровод вокруг елки.  

Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?-7

В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах. Целый день туристы проведут в Беловежской пуще и вернутся в столицу. Ежегодно новогодним экспрессом пользуются более 1 500 человек.  

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# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

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