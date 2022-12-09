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«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК

09 декабря 2022 06:23
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Новости Беларуси. Новое пополнение в правоохранительных органах. В Институте Следственного комитета выпускной. 60 молодых офицеров официально закрепили свой статус следователя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК-1

Торжественная церемония состоялась в Музее истории Великой Отечественной войны. В течение нескольких месяцев молодые специалисты получали передовые профильные знания, и как итог – успешная сдача госэкзамена и заветный диплом.  

«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК-4

Олег Налецкий, следователь Октябрьского районного отдела Следственного комитета Минска:  
Приобретены новые знакомства, получены новые навыки и знания, которые помогут каждому из нас реализовать себя в профессии следователя.  

«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК-7

Виктория Жих, следователь Новогрудского районного отдела Следственного комитета Беларуси:  
Для меня данный курс переподготовки был очень интересен. Мы познакомились со многими коллегами по всей республике. И в дальнейшем, я надеюсь, будем с ними сотрудничать.  

«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК-10

Институт Следственного комитета за относительно недолгий период существования достиг значительных успехов в подготовке молодых сотрудников и повышении квалификации следователей со стажем работы.  

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Олег Налецкий # Виктория Жих # Фотофакт

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