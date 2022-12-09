«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК

Новости Беларуси. Новое пополнение в правоохранительных органах. В Институте Следственного комитета выпускной. 60 молодых офицеров официально закрепили свой статус следователя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в Музее истории Великой Отечественной войны. В течение нескольких месяцев молодые специалисты получали передовые профильные знания, и как итог – успешная сдача госэкзамена и заветный диплом.

Олег Налецкий, следователь Октябрьского районного отдела Следственного комитета Минска:

Приобретены новые знакомства, получены новые навыки и знания, которые помогут каждому из нас реализовать себя в профессии следователя.

Виктория Жих, следователь Новогрудского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Для меня данный курс переподготовки был очень интересен. Мы познакомились со многими коллегами по всей республике. И в дальнейшем, я надеюсь, будем с ними сотрудничать.