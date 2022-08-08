Прямой эфир

«Первый мёд в лесхозе получают из разнотравья». Показываем весь процесс заготовки натурального лакомства

08 августа 2022 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лесхозах Минской области сезон сбора меда. Откачивать первый сладкий урожай начали еще в июне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пчеловоды уже заготовили свыше 26 тонн целебного лакомства. Больше всего в Стародорожском, а также Любанском районах. Здесь 178 пчелосемей.  

На одной из пасек Любанского района побывала наш корреспондент Анна Куртасова.  

«Первый мёд в лесхозе получают из разнотравья». Показываем весь процесс заготовки натурального лакомства-1

Жужжание пчел, свежий аромат соцветия трав. В Любанском лесхозе самый разгар сбора меда. На пасеках 178 пчелосемей. Улья расположены на трех площадках в Яминском и Осовецком лесничествах.  

«Первый мёд в лесхозе получают из разнотравья». Показываем весь процесс заготовки натурального лакомства-3

Некоторые пчелиные домики размещают прямо у мест цветения медоносов.  

«Первый мёд в лесхозе получают из разнотравья». Показываем весь процесс заготовки натурального лакомства-5

Анна Куртасова, корреспондент:  
Первый мед в лесхозе получают из разнотравья. Пчелы собирают нектар с цветков гречихи, крушины, Иван-чая. Чтобы подвозить насекомых ближе к местам сбора меда, предусмотрены такие передвижные платформы с ульями.  

Заготовку янтарного лакомства начали в конце мая. Пчелы-труженицы тщательно отбирают нектар. Самый популярный сейчас гречишный и рапсовый.  

«Первый мёд в лесхозе получают из разнотравья». Показываем весь процесс заготовки натурального лакомства-7
# Сельское хозяйство # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Кого на дороге больше – мужчин или женщин и кто из них более ответственный? Поделились эксперты
08 августа 2022 14:37

Кого на дороге больше – мужчин или женщин и кто из них более ответственный? Поделились эксперты

Открытый диалог и интерактив. Как правоохранители рассказывают детям о правилах безопасности?
08 августа 2022 14:32

Открытый диалог и интерактив. Как правоохранители рассказывают детям о правилах безопасности?

«Поучаствовать может любой». Как акция БРСМ помогает нуждающимся собраться в школу?
08 августа 2022 14:32

«Поучаствовать может любой». Как акция БРСМ помогает нуждающимся собраться в школу?