«Первый мёд в лесхозе получают из разнотравья». Показываем весь процесс заготовки натурального лакомства

На одной из пасек Любанского района побывала наш корреспондент Анна Куртасова.

Новости Беларуси. В лесхозах Минской области сезон сбора меда. Откачивать первый сладкий урожай начали еще в июне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пчеловоды уже заготовили свыше 26 тонн целебного лакомства. Больше всего в Стародорожском, а также Любанском районах. Здесь 178 пчелосемей.

Жужжание пчел, свежий аромат соцветия трав. В Любанском лесхозе самый разгар сбора меда. На пасеках 178 пчелосемей. Улья расположены на трех площадках в Яминском и Осовецком лесничествах.

Анна Куртасова, корреспондент:

Первый мед в лесхозе получают из разнотравья. Пчелы собирают нектар с цветков гречихи, крушины, Иван-чая. Чтобы подвозить насекомых ближе к местам сбора меда, предусмотрены такие передвижные платформы с ульями.

Заготовку янтарного лакомства начали в конце мая. Пчелы-труженицы тщательно отбирают нектар. Самый популярный сейчас гречишный и рапсовый.