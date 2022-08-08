Кого на дороге больше – мужчин или женщин и кто из них более ответственный? Поделились эксперты

Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Как я понимаю, автовладельцев из года в год становится все больше. На какое число ежегодно у нас прибавляется?

Евгений Шлапаков, заместитель председателя Заводской РОС ДОСААФ:

Наша школа – одна из крупнейших в Минске. В среднем, я думаю, тысяч 15 прибавляется, не меньше. Но это все категории. Не только категории В, но и переподготовки на грузовые автомобили, на прицепы и автобусы. Илона Волынец, СТВ:

15 тысяч водителей в год? Евгений Шлапаков:

Может быть, даже и больше. Кристина Сущеня:

Тенденция есть, что увеличивается? Евгений Шлапаков:

Да. Их становится все больше и больше, начиная с 2020 года, когда закрылись границы, люди все остались здесь. В республике процентов на 30, если не больше, стало увеличиваться количество курсантов, которые идут к нам на обучение. Илона Волынец:

Сколько из них сдают с первого раза?

Евгений Шлапаков:

По нашей школе (категория В) мы в этом полугодии вышли на 50 %. Илона Волынец:

Это много или мало? Евгений Шлапаков:

Это много, очень много. У нас было процентов 30, сегодня я приехал прямо из ГАИ, у нас сдавала очередная группа. И ровно 50 % получили водительское удостоверение. Сдали сегодня, получат через пару дней. Кристина Сущеня:

Раз уж мы немного в статистику. Может быть, у нас больше девушек за рулем? И вообще, представительницы прекрасного пола не более ли дисциплинированы за рулем или же это миф? Евгений Шлапаков:

По статистике, я анализировал ее не так давно, девушек и женщин приходит в автошколу больше, чем ребят. Это зависит очень сильно от того, какая это группа. Это может быть группа выходного дня или утренняя, тогда девушек там будет 90 %. Если это вечерние, то примерно 50 %. Но в общем, если брать по школам, то больше. Наверное, процентов 60-70.

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Хотел бы еще дополнить в части, касающейся сдачи будущими водителями, отучившимися в автошколах, непосредственно экзаменов в ГАИ. Статистика по несдавшим с первого раза 10 лет стоит приблизительно на одном уровне, плюс-минус 2 %. По сути, 80 % группы, поступающих на сдачу в первый раз, не сдают с первого раза.

Ирина Жарикова, главный врач 24-й городской поликлиники спецмедосмотров:

Судя по нашей статистике, у нас приходит где-то 35 % женщин-водителей. На мой взгляд, учитывая, что я сама водитель, они более дисциплинированы. Во-первых, они всегда записываются. Они приносят, как правило, все документы, в отличие от мужчин, которые потом доходят. Более того, работая уже 15 лет в этом учреждении, я, как правило, ни разу не видела женщин-водителей, жалующихся, что у меня был судорожный приступ, меня довели куда-то. Зато как много приходит мужчин, у которых противопоказания были. Они постоянно жалуются: их не поняли, не так обследовали, что-то им сделали не так. А ведь это большая часть мужчин, которые участвуют в дорожном движении. Так кому мы сегодня доверяем?

Илона Волынец:

Что касается медицинского обследования, то это все-таки формальность? Ирина Жукова:

Есть абсолютные противопоказания, при которых даже не стоит идти, но, к сожалению, люди все равно приходят и надеются на то, что что-то может быть. Это прежде всего эпилепсия и эпилептиформный синдром. Это высокая степень недостаточности кровообращения. Имеются в виду люди, которые совершенно больные. Это сердечная астма может быть, такие серьезные заболевания. Это некорректируемое снижение остроты зрения. То есть фактически слепые глаза, и люди все-равно готовы идти. Это неразлечение цветов светофора, это шизофрения. Но и есть такие относительные противопоказания, когда у человека может быть и черепно-мозговая травма. После этого через определенный период он может быть годен. Зачастую задают вопрос по обморочным состояниям. Они обследуются, после – шесть месяцев не годен, равно инфаркту мозга, инфаркту сердца. Это те заболевания, при которых у человека есть нарушения жизнедеятельности, но при лечении, а потом, при дополнительном обследовании, становятся годны. Илона Волынец:

Во время вождения очень важна реакция. Все люди разные, у все разный темперамент, как можно этот навык тренировать?