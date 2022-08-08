Кого на дороге больше – мужчин или женщин и кто из них более ответственный? Поделились эксперты
Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Как я понимаю, автовладельцев из года в год становится все больше. На какое число ежегодно у нас прибавляется?
Евгений Шлапаков, заместитель председателя Заводской РОС ДОСААФ:
Наша школа – одна из крупнейших в Минске. В среднем, я думаю, тысяч 15 прибавляется, не меньше. Но это все категории. Не только категории В, но и переподготовки на грузовые автомобили, на прицепы и автобусы.
Илона Волынец, СТВ:
15 тысяч водителей в год?
Евгений Шлапаков:
Может быть, даже и больше.
Кристина Сущеня:
Тенденция есть, что увеличивается?
Евгений Шлапаков:
Да. Их становится все больше и больше, начиная с 2020 года, когда закрылись границы, люди все остались здесь. В республике процентов на 30, если не больше, стало увеличиваться количество курсантов, которые идут к нам на обучение.
Илона Волынец:
Сколько из них сдают с первого раза?
Евгений Шлапаков:
По нашей школе (категория В) мы в этом полугодии вышли на 50 %.
Илона Волынец:
Это много или мало?
Евгений Шлапаков:
Это много, очень много. У нас было процентов 30, сегодня я приехал прямо из ГАИ, у нас сдавала очередная группа. И ровно 50 % получили водительское удостоверение. Сдали сегодня, получат через пару дней.
Кристина Сущеня:
Раз уж мы немного в статистику. Может быть, у нас больше девушек за рулем? И вообще, представительницы прекрасного пола не более ли дисциплинированы за рулем или же это миф?
Евгений Шлапаков:
По статистике, я анализировал ее не так давно, девушек и женщин приходит в автошколу больше, чем ребят. Это зависит очень сильно от того, какая это группа. Это может быть группа выходного дня или утренняя, тогда девушек там будет 90 %. Если это вечерние, то примерно 50 %. Но в общем, если брать по школам, то больше. Наверное, процентов 60-70.
Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Хотел бы еще дополнить в части, касающейся сдачи будущими водителями, отучившимися в автошколах, непосредственно экзаменов в ГАИ. Статистика по несдавшим с первого раза 10 лет стоит приблизительно на одном уровне, плюс-минус 2 %. По сути, 80 % группы, поступающих на сдачу в первый раз, не сдают с первого раза.
Ирина Жарикова, главный врач 24-й городской поликлиники спецмедосмотров:
Судя по нашей статистике, у нас приходит где-то 35 % женщин-водителей. На мой взгляд, учитывая, что я сама водитель, они более дисциплинированы. Во-первых, они всегда записываются. Они приносят, как правило, все документы, в отличие от мужчин, которые потом доходят. Более того, работая уже 15 лет в этом учреждении, я, как правило, ни разу не видела женщин-водителей, жалующихся, что у меня был судорожный приступ, меня довели куда-то. Зато как много приходит мужчин, у которых противопоказания были. Они постоянно жалуются: их не поняли, не так обследовали, что-то им сделали не так. А ведь это большая часть мужчин, которые участвуют в дорожном движении. Так кому мы сегодня доверяем?
Илона Волынец:
Что касается медицинского обследования, то это все-таки формальность?
Ирина Жукова:
Есть абсолютные противопоказания, при которых даже не стоит идти, но, к сожалению, люди все равно приходят и надеются на то, что что-то может быть. Это прежде всего эпилепсия и эпилептиформный синдром. Это высокая степень недостаточности кровообращения. Имеются в виду люди, которые совершенно больные. Это сердечная астма может быть, такие серьезные заболевания. Это некорректируемое снижение остроты зрения. То есть фактически слепые глаза, и люди все-равно готовы идти. Это неразлечение цветов светофора, это шизофрения. Но и есть такие относительные противопоказания, когда у человека может быть и черепно-мозговая травма. После этого через определенный период он может быть годен. Зачастую задают вопрос по обморочным состояниям. Они обследуются, после – шесть месяцев не годен, равно инфаркту мозга, инфаркту сердца. Это те заболевания, при которых у человека есть нарушения жизнедеятельности, но при лечении, а потом, при дополнительном обследовании, становятся годны.
Илона Волынец:
Во время вождения очень важна реакция. Все люди разные, у все разный темперамент, как можно этот навык тренировать?
Евгений Шлапаков:
Мы, конечно, пытаемся им рассказать и объяснить. По-хорошему, конечно, было бы неплохо, если бы еще были бы какие-то отдельные занятия с психологами, которые бы проводили свои беседы.
Ирина Жукова:
Тестирование какое-то могло бы быть. Стрессовое.
Евгений Шлапаков:
Если автошколы могли бы позволить себе не только получить справку в 24-й поликлинике или в какой-то другой, которые сейчас делают, но и если бы какое-то предварительное тестирование проводили курсантов, то, наверное, какой-то процент мы бы отсекали сразу на входе.
Что будет, если у водителя нет медицинской справки? Ответил замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома – подробности здесь.