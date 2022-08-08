«Поучаствовать может любой». Как акция БРСМ помогает нуждающимся собраться в школу?

Новости Беларуси. В Минске проходит благотворительная акция «В школу с «Добрым Сердцем!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Волонтеры оказывают помощь многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Организован сбор школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров и других вещей, необходимых детям для подготовки к учебному году. В акции задействовано более 100 волонтеров.

Ева Панченко, волонтер:

Во время этой акции канцтовары могут приносить в самые крупные торговые дома. Точечно, когда проходит акция. В любой другой день можно приносить канцелярские товары в районные комитеты общественного объединения «БРСМ». Сегодня наши волонтеры раздают шарики, параллельно рассказывая про акцию. То есть поучаствовать может любой желающий – помочь нетрудно.