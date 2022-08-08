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«Поучаствовать может любой». Как акция БРСМ помогает нуждающимся собраться в школу?

08 августа 2022 14:32
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Новости Беларуси. В Минске проходит благотворительная акция «В школу с «Добрым Сердцем!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Поучаствовать может любой». Как акция БРСМ помогает нуждающимся собраться в школу?-1

Волонтеры оказывают помощь многодетным, неполным семьям, а также тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Организован сбор школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров и других вещей, необходимых детям для подготовки к учебному году. В акции задействовано более 100 волонтеров.  

«Поучаствовать может любой». Как акция БРСМ помогает нуждающимся собраться в школу?-4

Ева Панченко, волонтер:  
Во время этой акции канцтовары могут приносить в самые крупные торговые дома. Точечно, когда проходит акция. В любой другой день можно приносить канцелярские товары в районные комитеты общественного объединения «БРСМ». Сегодня наши волонтеры раздают шарики, параллельно рассказывая про акцию. То есть поучаствовать может любой желающий – помочь нетрудно.  

«Поучаствовать может любой». Как акция БРСМ помогает нуждающимся собраться в школу?-7

Продлится акция по 3 сентября. Активисты БРСМ также посетят воспитанников детских домов.  

# Благотворительная акция # общество # Ева Панченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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