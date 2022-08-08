Открытый диалог и интерактив. Как правоохранители рассказывают детям о правилах безопасности?

Новости Беларуси. Правоохранители центрального региона продолжают посещать дневные и круглосуточные лагеря с профилактическими акциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уделяют внимание и правилам безопасности.

Например, поведению на дороге и возле воды. В этот раз местом встречи и общения стал Воложинский лагерь «Родничок». В рамках открытого диалога инспекторы напоминали отдыхающим о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, говорили и о патриотическом воспитании.

Александр Чехович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Воложинского РОВД:

Не забываем, конечно же, о правилах поведения на воде. Несмотря на то, что это находится за рамками правового поля, это влечет не меньше опасности, чем дорожно-транспортный травматизм и так далее.