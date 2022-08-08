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Открытый диалог и интерактив. Как правоохранители рассказывают детям о правилах безопасности?

08 августа 2022 14:32
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Новости Беларуси. Правоохранители центрального региона продолжают посещать дневные и круглосуточные лагеря с профилактическими акциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уделяют внимание и правилам безопасности.

Открытый диалог и интерактив. Как правоохранители рассказывают детям о правилах безопасности?-1

Например, поведению на дороге и возле воды. В этот раз местом встречи и общения стал Воложинский лагерь «Родничок». В рамках открытого диалога инспекторы напоминали отдыхающим о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, говорили и о патриотическом воспитании.

Открытый диалог и интерактив. Как правоохранители рассказывают детям о правилах безопасности?-4

Александр Чехович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Воложинского РОВД:
Не забываем, конечно же, о правилах поведения на воде. Несмотря на то, что это находится за рамками правового поля, это влечет не меньше опасности, чем дорожно-транспортный травматизм и так далее.

Открытый диалог и интерактив. Как правоохранители рассказывают детям о правилах безопасности?-7

Во время встреч было много интерактива. Каждый желающий смог поближе познакомиться с техническими и специальными средствами, которые стражи порядка используют при несении службы.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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