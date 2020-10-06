«Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки». В Гомельской области проходит проверка системы территориальной обороны

Она проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в текущем учебном году. Как сообщает Минобороны, главная цель проверки – оценить эффективность системы территориальной обороны. Она продлится до 16 октября. В этот период планируется оценить уровень мобилизационной готовности территориальных войск и эффективность управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов.

Андрей Аршинов, военный комиссар Мозырского, Ельского и Наровлянского районов:

Первого числа мы уже призвали основной состав офицеров запаса и сейчас принимаем прапорщиков, солдат-сержантов запаса в основной состав. Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки, которые они приобрели в период прохождения срочной службы, потому что возрастная категория, которая сейчас призвана на сборы, это люди уже старше 35 лет.