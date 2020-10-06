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«Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки». В Гомельской области проходит проверка системы территориальной обороны

06 октября 2020 06:55
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Новости Беларуси. Продолжается комплексная проверка органов управления территориальной обороны Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

«Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки». В Гомельской области проходит проверка системы территориальной обороны-1

Она проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в текущем учебном году. Как сообщает Минобороны, главная цель проверки – оценить эффективность системы территориальной обороны. Она продлится до 16 октября. В этот период планируется оценить уровень мобилизационной готовности территориальных войск и эффективность управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов.

«Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки». В Гомельской области проходит проверка системы территориальной обороны-4

Андрей Аршинов, военный комиссар Мозырского, Ельского и Наровлянского районов:
Первого числа мы уже призвали основной состав офицеров запаса и сейчас принимаем прапорщиков, солдат-сержантов запаса в основной состав. Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки, которые они приобрели в период прохождения срочной службы, потому что возрастная категория, которая сейчас призвана на сборы, это люди уже старше 35 лет.  

«Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки». В Гомельской области проходит проверка системы территориальной обороны-7

В 2020 году уже проводилась проверка территориальной обороны в Клецком и Островецком районах.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Аршинов # Фотофакт

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