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С 6 октября белорусы поедут в командировки по новым правилам. Что изменилось?

06 октября 2020 07:13
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Новости Беларуси. С 6 октября белорусы будут отправляться в командировки по новым правилам. Изменения касаются возмещения затрат на аренду жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 6 октября белорусы поедут в командировки по новым правилам. Что изменилось?-1

Организации (независимо от формы собственности), которые отправляют своих работников в командировки, вправе самостоятельно принимать решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать они это могут на основании подтверждающих документов.

С 6 октября белорусы поедут в командировки по новым правилам. Что изменилось?-4

В противном случае их ожидают некоторые ограничения. Это касается как командировок по стране, так и за границу. А возмещение составит от 5 % от потраченной на проживание суммы для бюджетных организаций и до 20 % для индивидуальных предпринимателей.

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

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