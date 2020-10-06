С 6 октября белорусы поедут в командировки по новым правилам. Что изменилось?

Новости Беларуси. С 6 октября белорусы будут отправляться в командировки по новым правилам. Изменения касаются возмещения затрат на аренду жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С 6 октября белорусы будут отправляться в командировки по новым правилам. Изменения касаются возмещения затрат на аренду жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организации (независимо от формы собственности), которые отправляют своих работников в командировки, вправе самостоятельно принимать решение о возмещении расходов по найму жилого помещения. Сделать они это могут на основании подтверждающих документов.
В противном случае их ожидают некоторые ограничения. Это касается как командировок по стране, так и за границу. А возмещение составит от 5 % от потраченной на проживание суммы для бюджетных организаций и до 20 % для индивидуальных предпринимателей.