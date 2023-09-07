«Первый голубь появился втихаря от мамы». Белорус рассказал о необычном хобби

Сделать из своего дома арт-объект, держать необычных животных или птиц, или выращивать экзотику на своем огороде. В Минской области проживает более полутора миллионов человек. У каждого свое увлечение и хобби, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Сергей Яскевич живет в Крупском районе. Родом отсюда. Учился, служил, вернулся, женился. Уже 36 лет в счастливом браке, есть дети. Семья для него – главное. Но есть еще одна страсть у нашего героя – голуби. Уже как полвека каждый день Сергея начинается с запуска любимых птиц в небо.

Сергей Яскевич:

Это было очень красиво – заниматься голубями. Поэтому даже в поселке здесь порядка 20 человек держали голубей. Сегодня только четыре осталось человека. Голубей было держать почетно, престижно. Как вам сказать, везде у соседей были голуби. Нравилось всегда, когда голуби возвращались домой. Мы еще пацанами вообще семь-восемь лет на зерносклад этот бегали, ловили на петли там голубей. У кого перышко белое, то чуть ли ни домашний голубь считался. Потому что голубей очень много пород. Есть породы, которым более 400 лет. Влада Родовская, корреспондент:

Когда появился у вас первый голубь? Сергей Яскевич:

Первый голубь у меня появился втихаря от мамы, скажем так. У нас здесь такой мужчина живет, он мне подарил голубя. Я ящик прибил к фронтону, мне же уже интересно его сразу выпустить, приучить. Вот он так улетел. Ловили дикарей, в клетках держали. Потом тоже старый голубятник в поселке жил, он мне пару голубей за два рубля продал. На то время это были большие деньги. Как-то так приучали. Мать запрещала. Мать на работу, потихоньку делали голубятню, все рано строили. Друзья, сосед вот здесь держал голубей. Тоже немало повлиял на мое увлечение.

Еще маленькому Сергею мать давала деньги на неделю в школе – 1 рубль 25 копеек. Рубль 15 копеек тратил на билет в Минск, еще 10 – до рынка, где торговали пернатыми. Здесь опытные голубятники дарили детям птиц. С улыбкой отмечает, дорога домой с новыми крылатыми друзьями всегда была счастливой. Сергей Яскевич:

Постепенно так и осталось. Учился, ездил каждый день из Борисова домой, куда же голубей девать? В армию пошел. Тоже жалко было сдавать. У меня друг, он меньше меня был, но всегда со мной за голубями смотрел. Он как-то еще почти полтора года голубей смотрел пока меня не было. Но что-то и осталось даже, когда я из армии пришел. Пришел из армии, тоже в Москве поступил в Высшую комсомольскую школу города Москвы. Без экзаменов приняли из армии по комсомольской путевке. Домой приехал. Куда же ехать? Голуби же дома. Все, надо оставаться. Тут женился. Вот так и остался. Есть очень необычные породы. Вот каких голубей разводят в Беларуси – подробности здесь. Есть такое направление – голубиный спорт. Он развит как и у нас в стране, так и за пределами. Птиц тщательно отбирают, тренируют. Например, пернатых отвозят за сотни километров от дома и отпускают. Побеждают те, кто быстрее возвращается в родные края. Однако во время птичьих гонок голуби бывают теряются. Залетных гостей Сергей Яскевич принимает. Так в пернатое семейство недавно попал голубь из Сербии и Румынии. Влада Родовская:

Как так получается, что они знают, что вот тут дом, что нужно возвращаться? Вот как это происходит, какая там психология у этих птиц?

Сергей Яскевич:

Как вам сказать, я даже не знаю. Преданность, наверное, дом. У них это заложено с детства, они возвращаются домой. Почтовые голуби летят за тысячи километров. Выпускают на соревнования их, они и ночью летят. Голубей очень много – во-первых, направлений, во-вторых, пород. Есть декоративная, спортивная, высоколетные голуби, скажем так образно. Декоративных очень много пород. Если вам показать голубя какого-нибудь декоративного… Я просто занимаюсь летной птицей – это ненамного от диких отличается, скажем так, но они летят. Две-три штуки, возможно, так остаются. Декоративные птицы – они чубатые, лохмоногие, клювики маленькие. Я вам могу такое показать. Там вот такие перья, вы не скажете, что это голубь просто. Есть павлиньи голуби, которые хвосты раскрывают как веер. Почтовые голуби – это, чтобы понятней было, с виду обыкновенный дикий голубь, только он спортивный. У него спортивное телосложение, там одни мышцы. Они могут лететь. Некоторые остаются на ночь у меня голуби десятками, некоторые сходят ночью. Очень много пачками сходят голуби. Они остаются. Они над домом. Я не знаю, что их притягивает. Но утром в четыре-пять часов встаешь, они откуда-то начинают с точечек садиться домой. Они над домом, хотя птица ночью не видит. Голуби не видят ночью, но они летают над домом. Их что-то держит, возможно, магнитное поле, как говорят. Влада Родовская:

Я читала такое, что у них хорошая память, что они вплоть до запахов. Сергей Яскевич:

Как говорится, это все написано. Как на самом деле? Мы же не можем натуру голубя понять до конца. Как может быть так, что вот так? Вот как он может – его в Крупках выпустили, по запаху он в Румынию никак не залетит, согласны? Но он же туда добирается.