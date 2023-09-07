Есть очень необычные породы. Вот каких голубей разводят в Беларуси

Сделать из своего дома арт-объект, держать необычных животных или птиц, или выращивать экзотику на своем огороде. В Минской области проживает более полутора миллионов человек. У каждого свое увлечение и хобби, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Птицы у Сергея Яскевича живут, можно сказать, в райских условиях. Постоянные полеты, сбалансированное питание и медицинский осмотр. Пшеница, кукуруза, комбикорм, витамины – богатый и полезный рацион.

Сергей Яскевич:

Утром с рассветом начинался гон голубей. Когда на зорьке стая голубей поднимается в небо – это обалденная вещь. Когда начинают вертеться. Николаевская птица – вообще это стоячие голуби, которые как бабочки летают. Они вообще вот так поднимаются над домом и садятся точно также над домом – это красота просто, не описать словами. Это не каждому дано просто. Кто понимает – это приятно, конечно. Потом ждешь, пока сядут, как получается по возможности. Сесть могут и в обед, и больше. Влада Родовская:

Зачем вам эти птицы? Сергей Яскевич:

Это просто болезнь. Что значит для ребенка сейчас самый крутой смартфон? Влада Родовская:

Что-то вау. Сергей Яскевич:

Для меня то же самое хороший голубь. Я могу не спать, не есть, собирать деньги, мне все равно надо – то же самое. Просто кто-то собирает монеты, кто-то – спичечные коробки, кто-то собирает медальки, все остальное. Это та же коллекция голубей. Азарт Сергея все в семье поддерживают, более того – помогают. Сейчас на голубятне более сотни птиц, все разные. И про каждую может часами рассказывать.

Сергей Яскевич:

Это вот бакинская широкохвостая. Раньше были просто бакинские бойные, теперь новая порода – бакинская широкохвостая. Отличие этой породы заключается в крупном хвосте и большом количестве перьев. Это старомастный бакинский чиль. Обычно чии черногрудые, это белогрудый чиль.

Сергей Яскевич:

Это мраморная, также бакинская широкохвостая. Мраморная – вы видите по цвету. У них тоже крупные хвосты. Очень красивые голуби, и на лету красиво они смотрятся.

Сергей Яскевич:

Вот это черная. Тоже бакинская широкохвостая черная. Тоже пускаем их. Влада Родовская:

Вы имена даете голубям?

Сергей Яскевич:

Нет, а как их можно именовать? Это когда три штуки именовать, а их – даже имен столько, наверное, не хватит в данной ситуации. Это вот белая у нас, тоже широкохвостая. Это старый мой самец. Вот сейчас посмотрим, что он будет делать. Видите, вот так они должны все летать. «Первый голубь появился втихаря от мамы». Белорус рассказал о необычном хобби – подробности здесь. Одни из любимых голубей – бойные. Они хоть и не могут преодолевать большие расстояния, но красиво бьют крыльями, а еще делают акробатические кувырки. Это действие создает щелки, поэтому и бойкие.

Сергей Яскевич:

Они это и есть. Вот еще один маленький белый такой у нас есть. Тоже это ребенок из широкохвостых. Вот он с дырочкой, 18 перьев хвост. Вот они все потихоньку уходят в лет.

Сергей Яскевич:

Это краснодарские бойные. Это очень хорошие голуби. У них, видите, вот это краснодарцы – у них лапки обросшие. Вот пускаем его тоже в лет. Вот он тоже начинает вертеться.

Сергей Яскевич:

Это вот просто бакинский, он небольшой. Некоторые люди не понимают – это просто дикий голубь, но у него головка беленькая.