Андрей Швед: их живьём засыпали, судмедэксперт не мог оторвать ручки ребёнка от матери

Новости Беларуси. Смириться с этим нельзя! Генпрокуратура Беларуси продолжает расследовать уголовное дело о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь в поисках оказали разработки белорусских ученых из БГУ. В июле 2023 года было проведено инфракрасное сканирование земного покрытия с использованием квадрокоптера. В результате обнаружили яму-могилу размерами 10 на 5 метров. Помимо останков, в ней оказались пули, гильзы, а также личные вещи убитых. С помощью разработки были найдены еще 11 ям, шесть из которых не упоминались в архивах. Отметим, что работа по поиску мест захоронений будет продолжена.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

С этим нельзя смириться. Вот осмотр останков, каждый раз это все внутри переживаешь. Читаешь акты чрезвычайной комиссии и все это переживаешь. Например, вчера читал акт 1944 года, где вскрывали яму одной из сожженных деревень в Гомельской области. И там прямо специалисты описывают, что ребеночек настолько вцепился в мать, их живьем засыпали, что судмедэксперт не мог оторвать ручки от матери. Понимаете, конечно, такие вещи они настолько ранят и задевают, и вся эта боль она остается.